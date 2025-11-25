Julio Ruiz y Daahoud Salim se dan cita este viernes en el ciclo 'ImproVables' de la Fundación Unicaja en Almería

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Julio Ruiz y Daahoud Salim protagonizan este viernes 28 de noviembre una nueva cita del ciclo 'ImproVables' con una propuesta de improvisación de baile flamenco con música en directo al piano.

La sesión tendrá lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado la entidad en un comunicado.

La iniciativa se enmarca en la segunda edición del ciclo, que se erige como punto de encuentro y creación de nuevas conexiones entre artistas centrado en la experimentación y la exploración en directo de fórmulas de creación en la música, la danza, el teatro y otras artes en la ciudad de Almería.

Julio Ruiz, bailaor y coreógrafo, ha desarrollado su visión artística a través de su compañía, con producciones como 'Retazos', 'Sitio donde te hablé', 'Bula', 'Azul como la piel del melocotón', 'Algazul', 'Vendehúmo' y 'Tocar a un hombre'.

Ruiz ha participado en festivales internacionales de renombre como el Flamenco Festival London, el Festival de Jerez y la Bienal de Sevilla, además de actuar en teatros en Brasil, Italia y Hungría, donde ha compartido escenario con figuras del flamenco como Tomatito y Sara Baras.

Además, ha recibido premios como el Premio Bailarín Sobresaliente y ha disfrutado de residencias y becas en lugares emblemáticos como el Centro Nacional de la Danza de París, convirtiéndose en el primer bailaor del mundo en recibir este reconocimiento. Actualmente, está de gira con 'Tocar a un hombre' y trabaja en su última producción, 'La Familia'.

Daahoud Salim, compositor y pianista con una actividad que abarca el jazz, la música clásica y otras propuestas contemporáneas, ha desarrollado su trayectoria en escenarios de referencia como el Lincoln Center de Nueva York, el Palau de la Música de Cataluña, la Fundación Juan March y el Auditorio Nacional de Madrid.

Como compositor, ha recibido encargos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, La Schubertiada y el Festival Bal y Gay. Además, grandes figuras como Martin Fröst, el Cuarteto Casals o Juan Floristán han interpretado sus obras, lo que ha consolidado su presencia en el panorama musical.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido una veintena de premios nacionales e internacionales como pianista, compositor y director de cine. Asimismo, ha sido director del Kathmandu Jazz Conservatory de Nepal y actualmente imparte docencia en el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (Elcamm).