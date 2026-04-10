María Ripoll regresa al ciclo de cine de la Fundación Unicaja en Almería el 13 de abril con 'El fantasma de mi mujer'

Cartel de la película 'El fantasma de mi mujer'. - UNICAJA

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora catalana María Ripoll regresa al ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de la Fundación Unicaja para presentar su película 'El fantasma de mi mujer' el próximo lunes 13 de abril, en una proyección con coloquio posterior que tendrá lugar a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes de Almería con entrada libre hasta completar aforo.

Ripoll, que ya participó en este ciclo en sus inicios, en el año 1999, vuelve ahora con este nuevo filme y, además, mantendrá un encuentro con alumnado del IES Albaida dentro del programa de visitas a centros educativos que organiza esta iniciativa cinematográfica para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes.

Según la sinopsis facilitada por la Fundación Unicaja, la película cuenta la historia de Fernando, que vive "un matrimonio tranquilo con María" mientras mantiene "un lío con Julia". Una noche recibe la llamada de su amante, que le dice que acaba de atropellar a María y que necesita ayuda para deshacerse del cadáver.

A partir de ahí, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que recibe una llamada de "¿María?" y empieza a creer que la escucha e incluso la ve a todas horas y en todas partes.

La directora catalana figura entre las cineastas más taquilleras del cine español y cuenta con trayectoria internacional. Estudió en el 'American Film Institute' en Los Ángeles y debutó en el cine en Londres con 'Lluvia en los zapatos', cinta con la que fue nominada al Goya a Dirección Novel y con la que, además, comenzaron los 'Encuentros con Directores de Cine' en abril de 1999.

Su trayectoria incluye también títulos como 'Tortilla soup', 'Utopía', 'Tu vida en 65'', 'Cromosoma cinco', 'Rastros de sándalo', 'Ahora o nunca', 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', 'Vivir dos veces', 'Guerra de likes', 'Nosotros no mataremos con pistolas', 'Yo no soy esa' y 'También esto pasará', además de la serie 'Un asunto privado', rodada para Prime en 2022 con Jean Reno y Aura Garrido.

El ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de la Fundación Unicaja lleva más de un cuarto de siglo acercando el séptimo arte a la ciudadanía de la mano de sus realizadores.

A lo largo de su historia, más de 80.000 personas han participado en esta experiencia en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz, dentro de un programa que ha superado los 200 encuentros y ha reunido a más de un centenar de cineastas, entre ellos Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren.