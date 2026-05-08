Más de 3.500 personas pasarán por la experiencia inmesiva de 'Luz y Verso' en San Fernando (Cádiz)

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en la inauguración de la experiencia inmersiva de Fundación Unicaja, 'Luz y Verso' - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Más de 3.500 personas pasarán por la experiencia inmersiva 'Luz y Verso', de la Fundación Unicaja, durante su estancia en San Fernando (Cádiz), donde este viernes por la tarde se ha inaugurado este espacio que convertirá durante los próximos diez días la Plaza del Rey en un gran espacio sensorial donde arte, poesía, música y tecnología se unen para transportar al público a través de más de un siglo de historia y cultura española.

'Luz y Verso' reúne 22 obras maestras procedentes de los fondos del Museo Nacional del Prado, que por primera vez han sido digitalizadas en máxima calidad para formar parte de esta experiencia inmersiva, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La propuesta, impulsada por la Fundación Unicaja, se desarrolla en un domo de proyección de 360 grados, que transformará el corazón de la ciudad en una gran pantalla envolvente capaz de sumergir a los asistentes en el universo artístico del Siglo de Oro y de algunos de los grandes maestros de la pintura española.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado "la enorme relevancia cultural y social" de esta iniciativa, subrayando además el impacto que está teniendo ya en la ciudad incluso antes de su apertura oficial. Y es que se han agotado todas las entradas antes de finalizar el montaje del recinto.

"Es una enorme oportunidad para San Fernando y un motivo de orgullo comprobar cómo la ciudad responde a propuestas culturales de primer nivel. Esta iniciativa nos permite acercar la cultura, el arte y nuestra historia de una manera innovadora y accesible para todos los públicos", ha señalado la alcaldesa.

Los asistentes podrán contemplar obras de grandes maestros de la pintura española como Diego Velázquez, Francisco de Goya, Bartolomé Esteban Murillo o Joaquín Sorolla a través de una puesta en escena que combina imagen, música en directo, narración poética y ambientación olfativa.

La experiencia está acompañada por un cuarteto de cuerda en directo y una narración inmersiva donde la poesía juega un papel fundamental. Además, incorpora estímulos sensoriales vinculados a las propias obras proyectadas, como aromas marinos junto a cuadros de Sorolla, olores a madera o referencias olfativas inspiradas en los espacios y escenas representados en las pinturas.

"Se va a utilizar la tecnología de hoy para viajar al Siglo de Oro", ha explicado Cavada, destacando el carácter "pionero" de una iniciativa que combina innovación tecnológica y patrimonio cultural para ofrecer una experiencia artística "completamente diferente".

El recorrido comienza antes incluso de acceder al gran domo principal. El recinto recrea toda una atmósfera inspirada en la época con actores caracterizados, espacios interactivos y escenografías que permitirán al público sentirse parte de los retratos y talleres de los artistas del Siglo de Oro.

Las personas visitantes podrán adentrarse simbólicamente en los estudios de los pintores, descubrir cómo trabajaban los grandes maestros y vivir una experiencia inmersiva completa antes de acceder a la proyección central, que cuenta con capacidad para un centenar de personas y una duración aproximada de 45 minutos.

La alcaldesa ha agradecido a la Fundación Unicaja su apuesta por San Fernando y por acercar a la ciudad un equipamiento cultural "de primer nivel" que anteriormente ha recalado en grandes ciudades españolas.

"Me siento especialmente orgullosa de la magnífica imagen que ofrece este gran domo junto a la fachada del Ayuntamiento en la Plaza del Rey. Sin duda, será una de las estampas más compartidas y reconocibles de estos días", ha enfatizado la alcaldesa isleña.

Asimismo, ha subrayado el impacto que este tipo de eventos genera en la dinamización cultural y económica de la ciudad, especialmente en el entorno de la calle Real y el centro histórico, reforzando el modelo de ciudad que apuesta por la cultura como motor de actividad y transformación urbana.

La alcaldesa también ha puesto en valor el componente social de esta iniciativa, ya que toda la recaudación obtenida con la venta de entradas será destinada íntegramente a Upace San Fernando. En este sentido, ha recordado que el proyecto no ha supuesto ningún coste para las arcas municipales, al estar financiado "al cien por cien" por la Fundación Unicaja.