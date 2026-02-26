Más de un centenar de jóvenes participa en el Campus Nieve de la Fundación Unicaja

Participantes en el Campus Nieve de la Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de niños y niñas ha participado en una nueva edición del Campus Nieve en Sierra Nevada, con el que arranca la temporada de campamentos de la Fundación Unicaja.

Desde el pasado domingo 22 de febrero hasta este jueves, los participantes han disfrutado de una de las estaciones de esquí más populares del país, practicando deportes de invierno y participando en veladas y actividades de convivencia.

Durante su estancia en el campamento, los jóvenes han aprendido y practicado deportes como el esquí o el snowboard durante seis horas diarias en grupos de todos los niveles: iniciación, intermedio y perfeccionamiento.

En cada una de las jornadas, el alumnado ha estado acompañado por monitores especializados en cada modalidad y ha contado con un sistema de identificación en pista con casco, peto y pulsera de control para garantizar su seguridad, así como un servicio de enfermería exclusivo 24 horas.

Además de las clases orientadas al aprendizaje y al perfeccionamiento de la práctica en los deportes de nieve, los participantes también han podido realizar actividades complementarias y lúdicas como descensos en trineos, donuts, bicis de nieve, patinaje sobre hielo, yincanas y veladas nocturnas con juegos de animación organizados por los monitores.

El Campus Nieve vuelve a consolidarse como una de las mejores ofertas juveniles de ocio en invierno gracias a su privilegiada ubicación a 2.100 metros de altitud en la localidad de Monachil, en el entorno de Sierra Nevada (Granada).

Para el 68 por ciento de los participantes ha sido su primera experiencia en el Campus Nieve y prácticamente la totalidad de los asistentes procedían de la comunidad autónoma andaluza.

'ACTIVA TU MODO VACACIONES'

Bajo el lema 'Activa tu modo vacaciONes', en esta nueva edición la Fundación Unicaja oferta este año cerca de 7.000 plazas para sus siete campamentos: Campus Nieve (Granada), Sabinillas, Baloncesto (Málaga), Náutico (El Puerto de Santa María), Ronda, English Camp y Tech & Play Camp (Ronda).

En su interés en promover la formación integral de niños y jóvenes, la institución celebra cada año sus Campus, en los que la práctica deportiva y el ocio van unidos al fomento de hábitos que favorecen la educación a través de un concepto de salud dinámica y actitud creativa.

Además, dentro del compromiso con la sostenibilidad, los Campus Fundación Unicaja ofrece una programación con propuestas ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presentes tanto en el diseño de las actividades como en los procesos de gestión del proyecto.