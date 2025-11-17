Presentada en Sevilla la convocatoria del XVI Certamen de Artes Plásticas de Fundación Unicaja

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha presentado este lunes la edición número 16 de su Certamen de Artes Plásticas, que en esta ocasión contará con una bolsa de compra de 80.000 euros para la adquisición de obras, situándose como una de las convocatorias más prestigiosas de compra en el ámbito de las artes plásticas a nivel nacional.

El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, ha presentado las bases de la nueva convocatoria en un acto celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla. Esta edición del certamen contará con una bolsa de compra de 80.000 euros para la adquisición de las obras, lo que supone un incremento con respecto a ediciones anteriores, destaca la entidad en un comunicado.

En esta ocasión, los miembros de su jurado serán la doctora en Arte Contemporáneo, crítica de arte y ex directora del CAAC de Sevilla Jimena Blázquez; el gestor cultural Mariano Vergara; el crítico de arte y profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga Juan Francisco Rueda; la directora artística y gestora cultural Alicia Ventura; el crítico de arte y museógrafo, Juan Manuel Bonet; la doctora en Historia del Arte y Cultura Visual y crítica de arte, Dolores Durán, y el director de Actividades Culturales de Fundación Unicaja, José María Luna.

El Certamen de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja supone un impulso a las carreras tanto de creadores noveles como de media carrera al brindarles oportunidades en el sector profesional para la difusión y puesta en valor de su trabajo.

CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 23 DE FEBRERO

A esta nueva convocatoria del certamen podrán concurrir, a título particular, todos los artistas mayores de edad, sin menoscabo de su origen, nacionalidad o lugar de residencia. Cada artista podrá presentar un máximo de tres obras de temática y técnica libre.

Para ello, deberán presentar los boletines de inscripción disponibles en la web de la Fundación Unicaja debidamente cumplimentados, fechados y firmados, además de la documentación requerida en las bases (currículum, ficha técnica de las obras, valoración económica con IVA incluido, reproducción digital y fotográfica en color de las obras en soporte de papel y unidad de pendrive con toda la información requerida).

Toda la documentación deberá ser remitida a la dirección Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado (Plaza del Gigante s/n, 29400, Ronda), indicando en el sobre 'Para el XVI Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas'. El plazo de presentación de los trabajos está abierto hasta el 23 de febrero de 2026.

Entre las obras recibidas el jurado seleccionará las que serán adquiridas por la institución hasta el límite de la bolsa de compra. Estas piezas formarán parte de una exposición junto a otras elegidas por el jurado, y se exhibirán en distintas ciudades andaluzas. Además, la Fundación Unicaja editará un catálogo con las obras de esta muestra.

CERTAMEN CREADO EN 1995

El Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas nació en 1995 con el objetivo de impulsar la producción de las diferentes facetas creativas del arte actual. A lo largo de estos 30 años se han presentado a él más de 13.750 obras, de las que se han adquirido un total de 153 de 139 artistas.

Entre los artistas premiados figuran nombres de relevancia como Alicia Framis, Julio Pardo, Alberto García-Alix, Chema Lumbreras, Carlos Irijalba, Rogelio López Cuenca, Pilar Albarracín, José María Tornero, Elena Asins, Guillermo Mora, Joaquín Ivars o Francisco Peinado. Todos ellos presentes, a través de este certamen en los fondos artísticos de la institución.