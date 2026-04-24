El Proyecto Edufinet analiza la gestión y el impacto económico de los espacios deportivos

Arnie Zareei, Josefina Brugnini, Lolo Merinero y Daniel Ruiz en Ciclo de Educación financiera para el Deporte celebrada por el Proyecto Edufinet - UNICAJA

MÁLAGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La gestión de los espacios deportivos y su impacto como motores de desarrollo económico, cohesión social y creación de valor de marca ha centrado la nueva jornada del Ciclo de Educación financiera para el Deporte, celebrada este pasado lunes por el Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por Fundación Unicaja y Unicaja.

El encuentro ha reunido a representantes del ámbito empresarial e institucional del deporte para analizar los distintos modelos de gestión y comercialización de estas infraestructuras, así como su rentabilidad, viabilidad financiera y su capacidad para dinamizar el entorno económico y social en el que se integran, han indicado en un comunicado.

La Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido de nuevo este ciclo, cuya sexta jornada ha puesto de relieve el papel creciente que desempeñan estas instalaciones, no solo como espacios destinados a la práctica deportiva, sino también como focos de generación de empleo, atracción turística y de actividad comercial, contribuyendo al fomento de la actividad física y a reforzar la identidad de las ciudades que las albergan.

En el coloquio han participado Josefina Brugnini, marketing manager en World Football Summit, y Lolo Merinero, vicepresidente del Observatorio del Deporte Femenino en España. La mesa de debate fue introducida por el secretario académico de la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA, Daniel Ruiz, y por el miembro del equipo del Proyecto Edufinet, Arnie Zareei.

Durante su intervención, Brugnini destacó la proyección internacional de la industria deportiva y las oportunidades de desarrollo vinculadas a grandes eventos y plataformas especializadas, mientras que Merinero repasó la evolución del deporte en España, con especial atención a su dimensión institucional y social, así como a su papel como impulsor de la participación y visibilidad de las mujeres deportistas.

Los ponentes coincidieron en subrayar la transformación experimentada por los espacios deportivos, que han pasado de ser instalaciones exclusivamente funcionales a convertirse en entornos multifuncionales y generadores de experiencias, capaces de proyectar una imagen de ciudad dinámica y con capacidad para acoger eventos de repercusión nacional e internacional.

La jornada, de carácter participativo, concluyó con un turno de preguntas que propició el intercambio directo de ideas con el público asistente. El encuentro fue retransmitido en directo por streaming a través de la web del Proyecto Edufinet y de su portal temático EdufiSport, donde también puede visualizarse en diferido, ampliando así su alcance divulgativo más allá del formato presencial.

CICLO DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA EL DEPORTE

Por otro lado, han recordado que se trata de la sexta sesión que organiza el Proyecto Edufinet, en el marco de esta iniciativa, cuya labor ha sido reconocida por CECA en la vigésima edición de sus Premios de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.

El Ciclo de Educación Financiera para el Deporte se puso en marcha el pasado octubre, con el apoyo de Funcas Educa y la colaboración de la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, y se desarrolla a lo largo del curso académico 2025-2026, a través de la línea temática de deportes de Edufinet, EdufiSport, donde este proyecto promueve, desde 2020, acciones específicas de educación financiera orientadas al mundo del deporte.

EDUFINET

En sus 20 años de trayectoria, el Proyecto Edufinet se ha caracterizado por ser uno de los programas de educación e inclusión financiera pioneros y de referencia en España, como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad.

Así, fruto de esta continua labor es su amplia red de colaboración, que engloba a una decena de organizaciones empresariales y 18 universidades.