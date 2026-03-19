Proyecto Edufinet de Fundación Unicaja incorpora a Utamed en su red académica y alcanza 18 universidades colaboradoras

El director general de la Fundación Unicaja; Sergio Corral; el director del Proyecto Edufinet, José M. Domínguez; el rector de la UTAMED, Juan de Dios Jiménez, y el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos. - CARLOS DIAZ-FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, y la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo (Utamed) han firmado un acuerdo marco de colaboración para impulsar la educación financiera entre los estudiantes de esta universidad privada, reforzando así la red académica de este programa, que alcanza ya 18 universidades participantes junto a una decena de organizaciones empresariales.

Según ha informado la entidad en un nota, el objetivo del convenio es contribuir a la mejora de los conocimientos en materia financiera de sus universitarios, de cara al proceso de decisiones financieras, mediante la organización de actividades formativas --tanto presenciales como online--, así como promover la colaboración de ambas partes en estudios y proyectos de investigación relacionados con este ámbito.

El acuerdo ha sido suscrito por el director del Proyecto Edufinet, José M. Domínguez; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y el rector de la Utamed, Juan de Dios Jiménez.

En este sentido, Unicaja ha explicado que, en el marco de esta alianza, Edufinet y Utamed establecen un marco de colaboración para el desarrollo de conferencias, coloquios, seminarios y otras actividades formativas orientadas al "aprendizaje de conceptos clave sobre finanzas personales y digitales, desde una perspectiva práctica y didáctica".

A su juicio, estas acciones permitirán a los estudiantes adquirir "herramientas útiles para la gestión responsable de su economía personal, la planificación financiera y la prevención de riesgos", especialmente en el ámbito de la ciberseguridad.

Asimismo, el acuerdo establece las bases para una colaboración conjunta en estudios y proyectos de investigación vinculados a la educación financiera y áreas afines, con el objetivo de "generar conocimiento y contribuir a una mayor transparencia y autonomía de los ciudadanos en su relación con el sistema financiero", ha subrayado la entidad.

EDUFINET, UN PROYECTO CON 20 AÑOS DE TRAYECTORIA

Por otro lado, la Fundación Unicaja ha detallado que, en sus 20 años de historia, el Proyecto Edufinet se ha caracterizado por ser uno de los programas de educación e inclusión financiera pioneros en España, "como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad".

Fruto de esta continua labor es su amplia red de colaboración, en la que participan, actualmente, un total de 18 instituciones universitarias, tras la reciente incorporación de la Utamed.

Este programa cuenta, además, con el respaldo de todas las universidades públicas andaluzas, entre las que se encuentran la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), la de Málaga (UMA), las dos de Sevilla- la US y la Universidad Pablo de Olavide (UPO)-, la de Jaén (UJA), la de Córdoba (UCO), la de Almería (UAL), la de Huelva (UHU), la de Granada (UGR) y la de Cádiz (UCA).

A ellas se suman otras, repartidas en diferentes puntos de España, como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la de Salamanca (USAL), la de León (ULe), la de Burgos (UBU), la de Valladolid (UVa) y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), así como una en Portugal, la del Algarve (UAlg).

Por otra parte, el trabajo del Proyecto Edufinet ha sido reconocido en su trayectoria con diversos galardones, entre los que cabe destacar, recientemente, dos Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.

UTAMED

La Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo es la primera institución andaluza de educación superior nativa digital. Tras su creación en 2023, inició su actividad en 2025, con el propósito de "ofrecer una formación innovadora, flexible y conectada con los retos reales de la sociedad y del entorno profesional".

Su modelo educativo integra "la tecnología, la excelencia académica y una clara vocación internacional", situando al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y apostando por "una universidad abierta, accesible y orientada al futuro", ha puesto en valor.

Actualmente, cuenta con dos sedes físicas en la ciudad de Málaga, ubicadas en el complejo Málaga TechPark y en calle Bolsa, en pleno centro de la capital. Ambos centros responden a un modelo universitario que combina la dimensión digital con una integración real en el ecosistema "urbano, social y tecnológico, facilitando la conexión entre universidad, innovación y sociedad".