El proyecto Edufinet, reconocido con dos Premios CECA por su labor de promoción y de impulso de la educación

El proyecto Edufinet de Unicaja y Fundación Unicaja ha sido reconocido con dos Premios CECA por su labor de promoción y de impulso de la educación. - UNICAJA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha sido distinguido en la gala de los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025 con dos nuevos galardones que reconocen en diferentes categorías la labor de promoción y de impulso de la educación y de la inclusión financieras.

En concreto, según ha detallado Unicaja en una nota, Edufinet ha sido galardonado con el segundo premio de la categoría de Educación Financiera en la sección de niños y/o jóvenes (0 a 25 años) gracias a su iniciativa 'Hackathon de educación financiera'. Se trata de una actividad que dicho proyecto puso en marcha en octubre con la colaboración de Funcas Educa en el marco del Día de la Educación Financiera, impulsado por el Plan de Educación Financiera (PEF) y cuya temática, precisamente, estaba alineada con el lema de esta edición: 'Infórmate, Planifica y Decide'.

Así, alrededor de 130 estudiantes de Bachillerato de diferentes centros educativos de las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Huelva han participado en este hackathon de siete horas de duración. Agrupados en equipos han tenido que presentar una solución a un reto planteado en materia de educación financiera contando para ello con el apoyo de sus profesores.

De este modo, Edufinet pretende promover la formación financiera de jóvenes de una forma práctica, lúdica, amena, en un ambiente de participación y colaboración con el objetivo de "estimular el conocimiento, las habilidades financieras, el aprendizaje práctico, la generación de ideas, la creatividad, la innovación y la cooperación". Todo ello, mediante la aplicación de "metodologías activas y competencias transversales".

Por otra parte, Edufinet también ha recibido el segundo premio en el apartado de Deporte de Obra Social por su ciclo de conferencias de 'Educación financiera y deporte' que lleva a cabo a través de su línea temática EdufiSport, que promueve desde 2020 acciones específicas de educación financiera orientadas al mundo del deporte.

Dentro de este ciclo, Edufinet ofrece conferencias mensuales en un formato que favorece la participación del público a través de un turno final de preguntas que da paso a un diálogo posterior. A través de estas ponencias se pretende acercar la cultura financiera al mundo del deporte desde una perspectiva tanto profesional como académica, con carácter formativo y divulgativo, para poner en valor la utilidad práctica de la formación en materia de economía para la gestión de la carrera de deportistas y de entidades deportivas.

Por tanto, los premios CECA "pretenden destacar la importancia de la educación y de la cultura financieras como un pilar clave para la estabilidad y el desarrollo económico-financiero de la sociedad en su conjunto".

Asimismo, la concesión de estos galardones al Proyecto Edufinet, tanto en la categoría de Educación Financiera como en la de Obra Social, han puesto en valor, una vez más, las iniciativas que ha desarrollado en este tiempo con el objetivo de acercar las claves del mundo financiero a los sectores de la ciudadanía y, por tanto, de contribuir a la toma de decisiones acertadas en el ámbito de la economía y las finanzas.

Al acto de entrega de estos premios, que ha tenido lugar este miércoles en el Real Casino de Madrid, ha acudido en representación de Edufinet, María del Mar Molina, miembro del equipo de este programa de educación financiera.

Edufinet, con dos décadas de trayectoria es uno de los programas de educación financiera pioneros en España y cuenta, actualmente, con la colaboración de una decena de instituciones y organizaciones empresariales, así como de 17 universidades. Asimismo, cuenta con dos sedes físicas en Málaga y Salamanca. Su web ofrece una gran variedad de contenidos, con información práctica y didáctica sobre el mundo financiero, a través de distintos apartados --Edufinext, Edufiemp, Edufitech, Edufiblog, Edufisport, Edufiagro y Edufiacademics--.

En esta línea, desde su puesta en marcha, en 2005, ha llevado a cabo una gran variedad de actividades formativas, de carácter práctico, entre las que destaca el desarrollo de distintas jornadas, talleres, cursos y conferencias, tanto en formato presencial como online para ciudadanos de todas las edades, de las que se han beneficiado, hasta el momento, más de 300.000 personas.

Además, a la publicación de varios libros y de posts en su blog, EdufiBlog se ha sumado a la labor formativa que desarrolla a diario a través de sus perfiles de redes sociales --YouTube, Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok-- y de las plataformas de podcast iVoox y Spotify.

Por último, Edufinet ha sido distinguido a lo largo de este tiempo con diversos premios. Entre ellos, el Premio Finanzas para Todos 2024, concedido por el Plan de Educación Financiera en su categoría de 'Mejor iniciativa de educación financiera', tres galardones en los Premios CECA de Obra Social y Educación Financiera 2023-2024, así como un reconocimiento como finalista en los Premios Vuela 2024.