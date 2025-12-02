Un proyecto de la UAL sobre la Agenda 2030, ganador del XI Premio Fundación Unicaja de Promoción Socioeconómica

Convocatoria del XI Premio Fundación Unicaja de Promoción Socioeconómica de Almería. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XI Premio Fundación Unicaja de Promoción Socioeconómica de Almería ha recaído en el Grupo de Investigación SEJ-147-Grupo Almeriense de Economía Aplicada de la Universidad de Almería por su trabajo 'La Agenda 2030 almeriense y Pueblos Vivos'.

El galardón, dotado con 9.000 euros, reconoce aquellos trabajos de investigación teórica y aplicada en áreas de especial relevancia para el desarrollo económico y social almeriense, según ha indicado Fundación Unicaja en una nota.

El estudio ganador demuestra que los municipios rurales de la provincia de Almería, a pesar de enfrentarse a graves desafíos estructurales como la despoblación, el envejecimiento demográfico y la pérdida de servicios básicos, disponen de un importante potencial de transformación cuando alinean sus estrategias de desarrollo con la Agenda 2030 para avanzar hacia un futuro más sostenible e inclusivo.

El jurado ha elegido el trabajo de este equipo de investigación, liderado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Almería y Coordinador del Máster de Desarrollo y Codesarrollo Local Sostenible Jaime de Pablo Valenciano, por tratarse de un estudio empírico sobre el terreno que evalúa la situación de municipio con un diagnóstico territorial participativo en las áreas de servicios públicos, crecimiento económico y producción responsable, sostenibilidad local e igualdad y participación local.

En esta edición, el jurado ha estado compuesto por Tomás Cano, Eva Carmona, María del Carmen Navarro, Agustín Molina en calidad de presidente y Esther Jerez como secretaria de actas.

Este premio responde al interés de la Fundación Unicaja por impulsar y fomentar actividades que redunden en el beneficio socioeconómico de la región y la mejora de las condiciones de la ciudadanía en el entorno de actuación de la institución. Asimismo, continúa con la labor realizada por la Fundación Promoción Económica de Almería (Fupea) y su promotor, Francisco Puerta López.

El Grupo de Investigación SEJ-147 de la Universidad de Almería está compuesto por Jaime de Pablo Valenciano (catedrático de Economía Aplicada y responsable del grupo de investigación), Francisco Javier García Corral (doctor en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas y profesor del área de Economía Aplicada) y José Luis Caparrós Martínez (doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía Aplicada).

También forman parte del mismo Juan Milán García (doctor en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas y profesor del área de Economía Aplicada), Juan Uribe Toril (doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía Aplicada), Nuria Rueda López (doctora en Ciencias Económicas y profesora de Economía Aplicada), Rosa María Martínez Vázquez (doctora en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas y profesor del área de Economía Aplicada) y Antonio José Macías Ruano (doctor en Derecho y profesor del área de Derecho Mercantil).

Este grupo de investigación constituye una unidad enfocada en el campo de desarrollo económico, la planificación territorial y la sostenibilidad local. Integrado por especialistas en economía aplicada, derecho, medio ambiente, geografía y gestión pública, aborda los problemas de desarrollo territorial desde una perspectiva integral.

Ha desarrollado numerosos proyectos competitivos nacionales e internacionales en colaboración con instituciones públicas y privadas en ámbitos como el desarrollo local sostenible, la economía azul, la economía social y solidaria, la eficiencia del gasto público o la planificación estratégica municipal.

Entre los programas más destacados se incluyen Erasmus+KA2, COSME, AACID, AECID, POCTEFEX y convocatorias de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga. Cuentan con un centenar de artículos publicados, capítulos de libros y estudios técnicos.