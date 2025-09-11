La segunda edición del Programa Andalucía Sinfónica arranca este sábado en Huelva

La delegada de Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera (izquierda), y Sara Rodríguez, en representación de la Fundación Unicaja, - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa Andalucía Sinfónica, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y la Fundación Unicaja, inicia este sábado, 13 de septiembre, en la capital onubense su segunda edición que abarca la temporada 2025/2026. La iniciativa que tiene como objetivo acercar la música sinfónica a los andaluces trae cuatro actuaciones a la capital onubense.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, serán este sábado, 13, con la Orquesta Ciudad de Granada; el 27 de febrero de 2026, con la Orquesta de Córdoba; el 12 de abril, con la Filarmónica de Málaga, y el día 18, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS). Todas las actuaciones tendrán lugar en el Auditorio de la Casa Colón.

En este sentido, la delegada de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, que ha presentado este jueves el programa, acompañada de Sara Rodríguez, en representación de la Fundación Unicaja, ha señalado "la importancia esta iniciativa que ha permitido cumplir la aspiración de llevar a las cuatro orquestas institucionales por escenarios de las cuatro provincias andaluzas que no tienen orquesta institucional propia llevando la música sinfónica a toda la ciudadanía".

En este sentido, Herrera ha agradecido "la participación y el apoyo de la Fundación Unicaja a Andalucía Sinfónica" para "traer música de calidad a nuestra ciudad, con los mejores directores y los mejores músicos".

Por su parte, Sara Rodríguez, en representación de la Fundación Unicaja, ha afirmado que es "un honor formar parte de esta iniciativa, que pone de relieve el compromiso de Fundación Unicaja con la cultura y Andalucía, y que ofrece la oportunidad de acercar la música sinfónica a un mayor número de andaluces para que puedan disfrutar del talento y la excelencia de nuestras orquestas, comenzando por el concierto de este mes en Huelva".

El Programa Andalucía Sinfónica es fruto del interés cultural y de una estrecha colaboración entre agentes públicos y privados, que apuesta por el fomento y difusión de la cultura musical en todo el territorio andaluz.

Las cuatro orquestas institucionales de Andalucía realizarán un total de dieciséis actuaciones en esta nueva temporada en varias localidades de la geografía andaluza.