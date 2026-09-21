Subdelegación y Fundación Unicaja recuperan la historia del Palacio de los Müller de Granada en una publicación

La obra, editada por la historiadora del Arte, María del Mar Villafranca, reúne las investigaciones de especialistas de distintas disciplinas para reconstruir la historia del Palacio de los Müller y la transformación urbana que supuso la Gran Vía. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y la responsable de Fundación Unicaja en Granada, Inmaculada Cano, han presentado este lunes el libro 'El Palacio de los Müller y la Gran Vía. Patrimonio de Granada', la primera publicación dedicada a profundizar de manera monográfica en la historia y los valores patrimoniales del emblemático inmueble que actualmente alberga la sede de la Subdelegación del Gobierno y en su estrecha vinculación con la apertura y desarrollo de la Gran Vía de Colón.

La obra, realizada en colaboración entre la Subdelegación del Gobierno en Granada y Fundación Unicaja y editada por la historiadora del Arte, María del Mar Villafranca, reúne las últimas investigaciones de especialistas de diferentes disciplinas para reconstruir tanto la historia del Palacio de los Müller como el proceso de profunda transformación urbana que experimentó Granada con la construcción de la Gran Vía entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El estudio combina perspectivas procedentes de la Historia Contemporánea, la Historia del Arte, la Arqueología, las Ciencias de la Información y la Arquitectura.

Montilla ha destacado que la publicación responde al compromiso de la Subdelegación por "hacer accesible a los granadinos un patrimonio que forma parte de la historia de su ciudad y que, precisamente por ser hoy la sede de una institución pública, queremos que sea cada vez más conocido y compartido".

El subdelegado ha señalado que "el Palacio de los Müller no es únicamente el lugar desde el que el Gobierno de España desarrolla buena parte de su actividad institucional en Granada; es también un testimonio excepcional de una etapa decisiva de la transformación de la ciudad y tenemos la responsabilidad de conservarlo, estudiarlo y difundirlo".

En este sentido, ha agradecido la colaboración de Fundación Unicaja y el trabajo de la editora del libro y los especialistas que han participado en la obra y ha subrayado que su edición se enmarca en la línea desarrollada por la Subdelegación para acercar el edificio a la sociedad granadina mediante iniciativas culturales y jornadas de puertas abiertas. Desde mediados del siglo XX el Palacio forma parte del patrimonio público, primero como sede del Gobierno Civil y posteriormente como sede de la Subdelegación del Gobierno.

Por su parte, la responsable de Fundación Unicaja en Granada, Inmaculada Cano ha señalado que "esta publicación refleja nuestro compromiso con la conservación y la difusión del patrimonio histórico y cultural de Granada. Conocer en profundidad espacios tan emblemáticos como el Palacio de los Müller nos permite comprender mejor la evolución de la ciudad y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con su propia historia".

UNA MIRADA A LA TRANSFORMACIÓN DE GRANADA

El Palacio de los Müller y la Gran Vía. Patrimonio de Granada se estructura en dos grandes partes. La primera, 'La Gran Vía de Granada: historia, urbanismo y sociedad', analiza el contexto histórico y social que acompañó a la apertura de la avenida, sus protagonistas, la influencia de las transformaciones urbanísticas que se estaban produciendo en las principales ciudades europeas y españolas, la relación de sus promotores con el desarrollo económico e industrial de Granada y las consecuencias que aquella gran operación urbana tuvo sobre el patrimonio histórico de la ciudad.

La apertura de la Gran Vía supuso una intervención radical sobre el corazón de la ciudad histórica. Su construcción introdujo una nueva concepción urbana vinculada a la modernización, la salubridad y las nuevas necesidades de comunicación, pero implicó también la desaparición de numerosos edificios y de parte de la trama urbana preexistente, provocando desde sus orígenes un intenso debate entre modernización y conservación patrimonial.

La segunda parte, 'El Palacio de los Müller. La arquitectura y el lugar', centra la mirada en el inmueble: su arquitectura, su proceso constructivo, sus propietarios y habitantes, sus diferentes usos y transformaciones y, especialmente, su valor como parte del patrimonio contemporáneo de Granada. La investigación destaca la singularidad del edificio como único ejemplo de vivienda unifamiliar con jardín construido en la Gran Vía, correspondiente a la tipología de hotel o villa urbana, y profundiza en el proyecto del arquitecto Ángel Casas.

Uno de los principales valores de la publicación es la incorporación de documentación hasta ahora inédita, entre ella planos conservados del Palacio correspondientes a su proyecto y a reformas posteriores. El volumen incorpora asimismo alzados de los edificios de ambos frentes de la Gran Vía y una síntesis cronológica que permite seguir la evolución de la avenida y del Palacio.

CONOCER PARA CONSERVAR

La editora del libro, María del Mar Villafranca, ha señalado que la publicación permite ofrecer "por primera vez un estudio pormenorizado del Palacio de los Müller dentro del proceso histórico y urbano que explica su existencia: la creación de la Gran Vía y la profunda transformación de Granada entre finales del siglo XIX y comienzos del XX".

Villafranca ha incidido además en que el volumen pretende trascender el estudio estrictamente arquitectónico para ayudar a comprender el edificio como patrimonio vivo de la ciudad. "La mejor manera de conservar el patrimonio es conocerlo y difundirlo".

"Este libro quiere contribuir precisamente a que los granadinos conozcan mejor un edificio que forma parte de su memoria urbana, comprendan las circunstancias en las que fue construido y puedan valorar todo aquello que ha llegado hasta nosotros", ha afirmado. Esta filosofía enlaza con la reflexión que cierra la introducción de la propia obra en torno al principio de "conocer para conservar".

DIEZ ESPECIALISTAS PARA RECONSTRUIR UNA HISTORIA

En la publicación participan Ángel Isac Martínez de Carvajal, Ricardo Anguita Cantero, Juan Manuel Barrios Rozúa, Ángel Rodríguez Aguilera, Manuel Titos Martínez, Alejandro Amat, Roser Martínez-Ramos e Iruela, Fernando Acale Sánchez, María del Mar Villafranca Jiménez y Virginia Villafranca Jiménez, especialistas en los diferentes ámbitos abordados por la obra y, en su mayoría, vinculados a la Universidad de Granada o a sus grupos de investigación.

Sus aportaciones permiten recorrer desde las claves históricas, económicas y sociales que hicieron posible la Gran Vía hasta sus consecuencias sobre el patrimonio, las intervenciones arqueológicas realizadas en su entorno, los arquitectos responsables de sus edificios y, de manera específica, la historia constructiva y patrimonial del Palacio de los Müller.

El palacio, concebido a comienzos del siglo XX, constituye un ejemplo singular por su calidad arquitectónica, las soluciones técnicas empleadas, la riqueza de su decoración y la pericia artesanal de sus elementos. Su posterior incorporación al patrimonio público permitió que un inmueble nacido como residencia privada terminara convirtiéndose el principal espacio de representación institucional del Gobierno de España en Granada y, al mismo tiempo, en una pieza de la historia viva de la ciudad.