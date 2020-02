El Ayuntamiento de Granada impulsará el programa Edusi para que se ejecute al 100% y no perder dinero de fondos europeos

Publicado 07/02/2020 15:48:29 CET

GRANADA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada redefine e impulsa la Estrategia granadina del programa Edusi 'de Tradición a Innovación', un programa aprobado en 2016 y dotado con 18,7 millones de euros, de los que el 80 por ciento son financiados con fondos Feder y el resto, con aportación municipal, para implantar un conjunto de acciones en distintas áreas que den respuesta a algunos de los desafíos y necesidades de la capital.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, así lo han asegurado este viernes los ediles de Emprendimiento, Manuel Olivares, y de Servicios Generales, Francisco Fuentes, para quienes "impulsar este programa es una de las prioridades marcadas en la agenda política" y prueba de ellos es que "desde nuestra llegada al Ayuntamiento se han dado los pasos para cumplir con los procedimientos marcados y con la exhaustiva tramitación preceptiva".

Se trata, en palabras de Francisco Fuentes, de "lograr que se ejecute íntegramente antes de diciembre 2022" y "que no se pierda ni un euro de los Fondos Feder comprometidos, sino que estos recursos repercutan en el engrandecimiento y mejora de la ciudad".

El edil de Emprendimiento, Manuel Olivares ha iniciado su intervención recordando el estado en que se encontraba el programa europeo a la llegada del nuevo equipo municipal a plaza del Carmen el pasado año.

En este sentido se ha referido a una notificación remitida en julio 2019 por el Ministerio de Hacienda en la que el ejecutivo evidenciaba el escaso grado de cumplimiento o ejecución del programa, lo que, en sus palabras "hizo saltar la alarma por el peligro de que se pudieran perder esos 15 millones de euros de fondos Feder para Granada".

Según el edil, "en el afán de buscar soluciones, en septiembre se constituyó el nuevo equipo de trabajo responsable del programa; se estableció un calendario de reuniones con las áreas y se detectaron problemas y alternativas".

"Hemos encontrado ausencia de dirección, y falta de planificación y coordinación; determinados proyectos apenas estaban iniciados o con los plazos muy ajustados, lo que retrasa la ejecución, teniendo en cuenta los múltiples trámites exigidos, que pasan por pliegos técnicos y administrativos en el proceso de licitación, envío al ministerio para que lo visen, presentación de justificación y solicitud de reembolso, entre otros", ha asegurado.

Olivares ha continuado explicando que, para solventar las dificultades apuntadas, el gobierno municipal negoció ante la Dirección General de Fondos Comunitarios algunos aspectos del programa; se presentó un nuevo manual de procedimiento y se asumió el compromiso de presentar una primera justificación de gastos antes de fin de año.

Por su parte, el concejal de Organización y Servicios Generales se ha referido al nuevo escenario de trabajo y al respecto ha descrito someramente algunos de los 35 proyectos o actuaciones contenidas en el documento "en aras de la viabilidad y en el objetivo de conseguir la ejecución real del programa"; unas actuaciones que en algunos casos han sido redefinidas o ajustadas y, en otros casos se han incorporado nuevas propuestas al documento".

Empezando por el Objetivo temático dos, referido a la 'Administración Electrónica', según el edil, el Consistorio prevé proyectos como la modernización y adaptación del SIM (Sistema Informático Municipal), una iniciativa presupuestada en 537.000 euros que contempla la implantación de un registro electrónico, o una pasarela de pagos de recibos y tributos, entre otros trámites telemáticos.

También en este apartado, el Ayuntamiento prevé mejoras en materia de Ciberseguridad, a lo que se destina un montante de 149.000 euros, para "tener un sistema administrativo electrónico confiable, estable y continuado y asegurar la integridad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad de los datos".

Por último, también en este bloque se contempla la mejora de los servicios de identificación, autenticación y firma para los empleados municipales con independencia de su ubicación o tipo de dispositivo utilizado, un proyecto cifrado en 230.000 euros.

Para el 'Impulso de Proyectos Smart City', el equipo de gobierno destinará una cifra de 996.265 euros, que se desglosa en actuaciones concretas como la puesta en marcha de un Portal de Participación Ciudadana abierto a propuestas ciudadanas, debates, presupuestos participativos, legislación colaborativa, entrevistas ciudadanas, encuestas o votaciones, entre otras.

Además, se ha incluido un proyecto denominado 'Granada mejora' para gestionar el mantenimiento de la ciudad de forma transversal, conociendo el estado de las incidencias en tiempo real, contando con la participación ciudadana, una iniciativa cifrada en 80.000 euros.

También en este bloque se incluye un nuevo proyecto para la renovación integral del sistema de comunicación del centro de coordinación de policía local, dotado con equipos hardware y software de última generación.

El edil de Servicios Generales ha apuntado por últimos dos proyectos más incluidos en la Estrategia Edusi, ambos del objetivo temático de 'Mejora de la Movilidad'.

Se trata por un lado de la renovación del sistema de gestión integral de la movilidad en la ciudad, una gran actuación, que está presupuestada en 248.000 euros; así como de la instalación de 4 puntos de control de accesos al barrio del Albaicín mediante sistemas de visión artificial, "para reducir la circulación del vehículo privado en el barrio patrimonial; mejorar la seguridad ciudadana y disminuir la emisión de gases contaminantes".

Francisco Fuentes ha indicado que, de los distintos proyectos presentados, "que se irán informando a detalle próximamente" se ha pretendido ante todo que sean "viables y ejecutables", así, "aunque algunos no tienen mucha visibilidad, engrandecen a la ciudad", por lo que, en sus palabras "no hay tiempo que perder, es importante que este programa europeo salga adelante y no se pierda ni un solo euros de los fondos Feder".