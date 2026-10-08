Alertan de una nueva agresión a una educadora social en un centro de protección de menores de Huelva

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HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Enseñanza Huelva ha alertado de una nueva agresión a una educadora social mientras desempeñaba su trabajo durante el turno de noche en un centro de protección de menores de Huelva capital, gestionado por una empresa privada mediante un servicio externalizado.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, los hechos se produjeron durante la noche del 27 al 28 de septiembre, cuando una menor de 17 años intentó abandonar el centro. La educadora social trató de intervenir para evitar la fuga y reconducir la situación, momento en el que fue empujada por la menor, que posteriormente la agarró del cuello y le propinó un puñetazo en la cara. Como consecuencia de la agresión, la trabajadora se encuentra actualmente de baja, recuperándose tanto de las lesiones físicas como de las consecuencias psicológicas derivadas de lo sucedido.

Esta agresión se sucede tan solo un día después de la sucedida el pasado 26 de septiembre en el Centro de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez de Huelva, en la que una educadora durante el desarrollo de su jornada laboral fue agredida físicamente mediante golpes y empujones y recibió amenazas. Pero, el pasado 23 de septiembre se produjo otra agresión en el mismo centro, según alertaron varios sindicatos.

Desde CCOO Enseñanza Huelva han advertido de que las agresiones al personal de los centros de protección de menores se producen con "demasiada frecuencia", y ponen el acento en "la gravedad de aquellas que tienen lugar durante los turnos de noche, cuando hay una única trabajadora o trabajador para afrontar en solitario situaciones de crisis o potencialmente violentas".

Por ello, esta situación, según ha remarcado el sindicato," evidencia la necesidad de abordar de manera urgente las deficiencias estructurales de las plantillas".

"No se puede garantizar la seguridad de profesionales y menores cuando una sola persona tiene que hacer frente a situaciones de crisis que pueden derivar en una agresión. La falta de personal no puede convertirse en un factor de riesgo añadido para quienes trabajan en estos centros", han señalado desde CCOO.

Al respecto, el sindicato considera "imprescindible" que los centros dispongan de una dotación "suficiente" de profesionales para "garantizar, como mínimo, la presencia de dos educadores o educadoras por turno, especialmente durante las noches", ya que "reforzar las plantillas constituye una medida fundamental de prevención de riesgos laborales y una garantía tanto para las personas trabajadoras como para los menores atendidos".

Asimismo, CCOO Enseñanza Huelva ha alertado de la "insuficiente" dotación de profesionales de psicología y trabajo social en estos centros. El sindicato considera que contar con profesionales de estos ámbitos con jornadas parciales resulta "insuficiente para atender adecuadamente las necesidades de menores que, en muchos casos, presentan importantes situaciones de vulnerabilidad y necesitan una intervención especializada y continuada".

Por ello, CCOO ha reclamado jornadas completas para los profesionales de psicología y trabajo social, junto con un "incremento" de las plantillas de educadores y educadoras sociales. "No basta con actuar una vez que se produce una agresión. La prevención debe comenzar reforzando los equipos profesionales y garantizando unas condiciones de trabajo adecuadas", han señalado.

CCOO ha recordado que ha transcurrido apenas un año desde la grave agresión sufrida por otra educadora social en Huelva, que quedó inconsciente después de ser sometida a un estrangulamiento conocido como 'mataleón'. Estos hechos se producen además en un contexto marcado por las numerosas movilizaciones y reivindicaciones del sector tras el asesinato de la educadora social Belén Cortés en Badajoz.

Así, desde el sindicato consideran "especialmente preocupante" que, después de las denuncias, movilizaciones y advertencias realizadas durante todo este tiempo, "sigan produciéndose situaciones de extrema gravedad sin que se hayan adoptado medidas suficientes para garantizar la seguridad de las plantillas".

Por todo ello, el sindicato ha reclamado al Gobierno andaluz que asuma su "responsabilidad" en la planificación y financiación de estos servicios públicos esenciales y que los pliegos de contratación "garanticen plantillas suficientes, condiciones laborales dignas y unas medidas de prevención adecuadas".

Ante esta situación, CCOO Enseñanza ha exigido la creación de una mesa de negociación tripartita, que permita abordar de manera integral "la precariedad laboral estructural que afecta al sector". Para CCOO, esta mesa debe abordar, entre otras cuestiones, "las ratios de personal para una adecuada cobertura de los turnos, la prevención de riesgos laborales, las actualizaciones salariales al convenio vigente así como los criterios que deben regir los futuros pliegos de contratación".

El sindicato considera que la seguridad de las trabajadoras y trabajadores y la calidad de la atención a los menores "no pueden quedar supeditadas a unas plantillas insuficientes".

Finalmente, CCOO Enseñanza Huelva ha animado a las trabajadoras y trabajadores de los centros de protección de menores a "organizarse, denunciar las situaciones de precariedad y hacer visibles las agresiones y deficiencias que se producen en estos servicios", porque "lo que no se denuncia corre el riesgo de convertirse en algo normal".