Por Andalucía pide en el Parlamento una auditoría del proyecto para los fosfoyesos de Huelva y buscar "alternativas"

Archivo - El parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo. - POR ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha anunciado la presentación de varias iniciativas en el Parlamento andaluz para exigir la paralización "inmediata" del proyecto que Fertiberia está ejecutando en las balsas de fosfoyesos y la realización de una auditoría técnica "independiente" que "determine el alcance de los problemas detectados".

Sánchez Rufo ha explicado que los últimos informes conocidos de la Dirección General de Costas alertan de "filtraciones, procesos de erosión, problemas de estabilidad" y una permeabilidad "superior a la contemplada inicialmente en el proyecto", con "la consiguiente existencia de lixiviados hacia la ría de Huelva".

El parlamentario ha subrayado que estas advertencias "no responden a una opinión política, sino a evidencias científicas que también han sido recogidas en estudios anteriores de la Universidad de Huelva y del Instituto Nacional de Toxicología". "Si estos problemas ya se están produciendo durante la ejecución del proyecto, debemos preguntarnos qué puede suceder dentro de veinte años", ha manifestado Sánchez Rufo, quien ha reclamado una actuación "inmediata" de las administraciones competentes.

Por Andalucía considera que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España deben intervenir ante unos hechos que "podrían poner en cuestión la seguridad y la eficacia ambiental de la solución planteada por Fertiberia". "Huelva no puede volver a convertirse en el laboratorio de proyectos fallidos que ponen en riesgo su medio ambiente", ha defendido el parlamentario.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra una pregunta dirigida a la consejera competente en materia de medio ambiente para conocer si la Junta "ejercerá sus atribuciones de vigilancia y protección ambiental después de haber recibido oficialmente el informe de Costas a través de su Delegación Territorial en Huelva".

La formación también reclamará que la Junta de Andalucía y el Gobierno central revisen "de manera inmediata" la Autorización Ambiental Integrada para "comprobar si se están cumpliendo todos sus condicionantes técnicos y ambientales".

Asimismo, Por Andalucía exigirá la paralización "preventiva" de las actuaciones, la realización de una auditoría técnica sobre el estado de las balsas y una nueva evaluación de las diferentes alternativas "disponibles". "Todo este proceso deberá desarrollarse con absoluta transparencia y con pleno conocimiento de la ciudadanía onubense", según Sánchez Rufo.

COMISIÓN TÉCNICA CON PARTICIPACIÓN DE LA UHU

Otra de las propuestas será la creación de una comisión técnica conjunta integrada por especialistas del Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva y expertos externos e independientes. Esta comisión tendría como cometido evaluar los problemas detectados, determinar la viabilidad del proyecto actual y estudiar otras soluciones "que ofrezcan mayores garantías ambientales".

"Si es necesario guardar este proyecto en un cajón, habrá que hacerlo y comenzar a estudiar una alternativa que proporcione un mejor resultado ambiental para Huelva", ha señalado Sánchez Rufo.

El parlamentario ha recordado que cualquier actuación debe respetar la sentencia de la Audiencia Nacional que establece la necesidad de restaurar los terrenos ocupados por los fosfoyesos y devolver la marisma a su estado original.

Por Andalucía defiende que la recuperación de este espacio debe permitir que la capital vuelva a disfrutar de su marisma y ha advertido de que ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central "pueden mirar hacia otro lado cuando el conocimiento científico está alertando de filtraciones, inestabilidad y riesgos ambientales".

"Las instituciones tienen la obligación de actuar con prudencia, transparencia y rigor científico para garantizar la protección de la salud, la ría y el futuro ambiental de Huelva", ha concluido Sánchez Rufo.