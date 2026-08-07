'Antígona, la estirpe maldita' llega el sábado a Niebla (Huelva) unificando versiones de la tragedia de Tebas

Momento de la obra 'Antígona, la estirpe maldita'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

NIEBLA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El patio de armas del Castillo de Niebla (Huelva) recibe este sábado 'Antígona, la estirpe maldita' una impactante versión dirigida por Ricardo Iniesta que culmina su trilogía dedicada a las heroínas griegas. Atalaya --una de las compañías que más contribuido al teatro contemporáneo español, Premio Nacional de Teatro y habitual de los grandes festivales internacionales-- presenta este espectáculo, el cuarto de los ocho que conforman la programación principal de la 41 edición del Festival de Teatro y Danza iliplense.

Según informa la Diputación de Huelva en una nota, el público podrá disfrutar de este gran montaje apenas una semana después de su estreno oficial dentro del marco del 72º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

'Antígona, la estirpe maldita' cierra la trilogía de las heroínas griegas, tras Elektra y Medea con las que Atalaya ha recorrido una treintena de países de cinco continentes. La riqueza de Antígona como obra radica en los cinco niveles del conflicto que se plantean: mujer insumisa frente a hombre patriarcal; ternura frente a fuerza; persona frente a la maquinaria del poder; vida frente a muerte; humanos frente a dioses y especialmente un sexto nivel: el conflicto entre el derecho natural humano y las leyes inflexibles y monolíticas del poder.

Esta versión parte el encuentro de la Esfinge con Edipo, padre de Antígona. Pone valor los personajes de Iocasta (madre de la heroína y también de Edipo) así como Polinices y Eteocles, hermanos de Antígona. Esta puesta en escena que abarca en un solo espectáculo toda la estirpe tebana resulta única en las múltiples versiones escritas a lo largo de 25 siglos. Una veintena de ellas han influido en el texto final de nuestra obra. Se ha realizado una investigación escogiendo las tragedias griegas originales y, al tiempo, las versiones más expresionistas y vanguardistas de los últimos siglos.

Más de dos mil años después, Antígona sigue enfrentándonos a preguntas esenciales como si "debe prevalecer la conciencia individual frente al poder"; asdemás de "hasta dónde llega el deber" o "qué precio tiene la libertad". Un montaje de extraordinaria potencia visual que confirma la vigencia de los grandes clásicos cuando dialogan con el presente.

Conforman el reparto 'Antígona, la estirpe maldita' María Sanz, Silvia Garzón, Raúl Vera, Enmanuel, García, Pedro Callealta, Laura Kriváková y Marina Miranda. Bajo la dirección y autoría de la versión de Ricardo Iniesta, cuenta con coreografía de Juana Casado y Lucía You.; vestuario de Carmen de Giles y Flores de Giles y composición y adaptación musical de Luis Navarro.