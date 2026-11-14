Arranca el 52 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano con los Premios Luz a Amaia Salamanca y Patrick Criado

Foto de familia de la Gala Inaugural del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha inaugurado este viernes su 52 edición con una gala celebrada en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, presentada por la periodista Toñi Moreno, en la que los actores Amaia Salamanca y Patrick Criado han recibido los Premios Luz en reconocimiento a su trayectoria y proyección artística, y que ha contado con la actuación musical de la cantante Pastora Soler.

La ceremonia ha dado comienzo con un emotivo mensaje de Toñi Moreno en recuerdo a las víctimas de Urda y de Adamuz, asegurando que entre las víctimas del accidente de esta localidad cordobesa "hay muchas heridas todavía que no se han cerrado" y trasladando el apoyo y el cariño del certamen a los afectados.

A partir de ahí, la presentadora ha articulado su discurso en torno a dos palabras, "abrazo" y "gracias", reivindicando el certamen onubense como un puente intercontinental que une el cine de ambos lados del Atlántico desde hace más de medio siglo y apelando al público a regresar a las salas de cine para vivir una experiencia colectiva frente al individualismo de las pantallas móviles.

Tras la introducción ha subido al escenario la cantante Pastora Soler que ha interpretado la canción 'Déjame que sea', dedicada a Huelva y original del cantante de Isla Cristina Manuel Carrasco.

Uno de los momentos centrales de la noche ha llegado con la entrega de los Premios Luz, unos galardones que distinguen a intérpretes que atraviesan un momento especialmente dulce en su carrera y que aún tienen un amplio recorrido por delante.

La primera en subir al escenario ha sido Amaia Salamanca, presentada por los actores Diego Martín y Adrián Lastra, quienes han repasado sus dos décadas de carrera desde su debut en televisión hasta su reciente estreno como directora y guionista con el cortometraje 'Empatía'.

Tras recibir la estatuilla, Salamanca ha confesado entre bromas que le cuesta asumir los reconocimientos por el "síndrome del impostor" y ha dudado en voz alta sobre qué "rol" adoptar en su discurso --si el cómico, el institucional o el reivindicativo--, optando finalmente por la naturalidad.

La actriz ha asegurado sentirse una "auténtica privilegiada" por poder dedicarse a una profesión que afronta "con la emoción de una niña pequeña" y ha celebrado especialmente que el galardón destaque su conexión con el público a través de personajes icónicos en series como 'Sin tetas no hay paraíso', 'Gran Hotel' o 'Velvet'.

SECCIONES DEL FESTIVAL: UN CENTENAR DE TÍTULOS

Durante la ceremonia, que ha contado con interpretación en lengua de signos a cargo de Beatriz Soriano y Alba Danta, también se ha desgranado la programación de esta 52 edición, que reunirá alrededor de un centenar de títulos y se han dado a conocer las 12 películas que competirán en la Sección Oficial por el Colón de Oro, a través de un vídeo resumen con imágenes de todas ellas.

La Sección Oficial está compuesta por 'Después de Elena', de Shawn Garry; 'Las flores de Julia', de Cris Tapia Marchiori; 'A margem do rio', de Matheus Farias y Enock Carvalho; 'La vida es', de Lorena Villarreal; 'Soy Mario', de Sharon Kleinberg; 'Funk', de Aly Muritiba; 'Los días libres', de Lucila Mariani; 'Quatro meninas', de Karen Suzane; 'Matapanki', de Diego 'Mapache' Fuentes; 'Pepita la pistolera', de Lucía Puenzo; 'El bovino de los cuernos curvos', de Omar E. Ospina Giraldo; y 'El mundo de Gugu', de Allan Deberton, película elegida por Brasil para competir en los Oscar 2027. Fuera de concurso se proyectarán 'El deshielo', de Manuela Martelli, y 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar.

Asimismo, se ha recordado que a lo largo de la semana el festival entregará el Premio Ciudad de Huelva a la actriz chilena Paulina García ganadora del Oso de Plata en Berlín y del Premio Platino por 'Gloria', quien además participa este año en dos cintas de la Sección Oficial --'Las flores de Julia' y 'La vida es'-- y el Premio Luz de la RTVA a Sebastián Haro, que se entregará el 20 de noviembre.

La jurado portuguesa Ana Luisa Oliveira ha intervenido en representación del jurado oficial --integrado también por la cineasta Remedios Malvárez y el periodista Moisés Rodríguez-- para destacar el "coraje" del certamen por defender el cine en español y portugués durante 52 ediciones y ha destacado la dificultad de ser jurado y tener que elegir una sola película ganadora.

Tras ello, el actor Eduardo Rosa ha acompañado a Toñi Moreno en la presentación de las distintas secciones competitivas, entre las que destacan las seis producciones españolas de la sección 'Acento. Cine Español' y los cinco largometrajes de 'Talento Andaluz' y los más de 30 cortometrajes que se podrán ver --el festival es calificador para los Premios Goya y el Premio Ibershorts--.

Igualmente, han recordado que habrá actividades educativas dirigidas a miles de escolares onubenses a través de programas como 'Primera Pantalla', 'Cine y Valores' y 'Ventana Cinéfila' y, al mismo tiempo, se celebrará el Festival Iberoamericano de Jazz de Huelva.

En la sección 'Acento' compiten seis largometrajes, entre los que destaca 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, candidata española al Oscar a la Mejor Película Internacional de 2027, junto a obras de Meritxell Colell, Daniel Monzón, Isaki Lacuesta, Aina Clotet y Marta Matute, además de las proyecciones fuera de concurso de 'Ceniza en la boca', de Diego Luna, y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen.

En 'Talento Andaluz' optan al Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza cinco producciones firmadas por Vanesa Benítez, Hugo Cabezas, Silvia Moreno y Daniel Llamas, Elías Pérez y Abraham López Feria, sumando fuera de concurso títulos como 'El pezón de Elena', ópera prima del realizador onubense Esteban Magaz.

Ya en el tramo final de la velada, Pastolar Soler ha vuelto a deleitar al público con una nueva actuación en la que ha cantado un mix de varias de las canciones más conocidas y alavadas de su trayectoria, por lo que ha recibido una prolongada ovación del auditorio de la Casa Colón.

"EL PUEBLO NECESITA UNA CULTURA LIBRE"

Posteriormente, y como broche final a la noche, Patrick Criado ha recibido el segundo Premio Luz de la noche de manos de las actrices Belén López y Carla Díaz. Ambas han destacado la precocidad y solidez de un intérprete que comenzó siendo un niño en 'Águila Roja' y que ha brillado en producciones como 'Antidisturbios', 'Las noches de Tefía', 'La Virgen Roja' o bajo las órdenes de Pedro Almodóvar en 'Amarga Navidad'.

En su intervención, Criado ha agradecido el apoyo incondicional de sus padres desde sus inicios, así como la labor de su representante, Borja, a quien ha definido como "compañero, amigo y confidente". El actor ha cerrado su discurso con un alegato en favor de los creadores que trabajan "sin miedo a repercusiones ni censuras", defendiendo que "la cultura debe estar siempre en libertad porque es la expresión del pueblo y el pueblo necesita una cultura libre".

Finalmente, todos los protagonistas de la noche han posado juntos en la tradicional foto de familia sobre el escenario de la Casa Colón, que ha dado inicio a nueve días de puro cine.

El cierre de esta 52 edición tendrá lugar el sábado 21 de noviembre con una Gala de Clausura presentada por Adolfo Zarandieta, que contará con la participación de los actores Omar Banana y Lucía de la Fuente, la actuación musical de la cantaora onubense Regina y la entrega de los premios del Palmarés Oficial.