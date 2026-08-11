Auxilian a una senderista tras sufrir una fractura grave en un pie durante una ruta en Cortelazor (Huelva)

Senderista auxiliada por la Guardia Civil en Cortelazor. - GUARDIA CIVIL

CORTELAZOR (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha auxiliado a una senderista que sufrió una fractura de gravedad en el pie derecho mientras realizaba una ruta de senderismo en el entorno del sendero Charco Malo, en el término municipal de Cortelazor (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, sobre las 13,15 horas, cuando se recibió aviso en la Central Operativa de Coordinación (COC) de Huelva alertando de que una senderista había sufrido una lesión en el pie y no podía continuar la marcha.

Debido a las características del terreno y a la imposibilidad de que los servicios sanitarios accedieran hasta el lugar donde se encontraba la afectada, los agentes desplazados se adentraron por el sendero y se dividieron en dos grupos para localizarla.

Finalmente, la senderista fue localizada aproximadamente a dos kilómetros a pie del punto de acceso para vehículos. Los agentes procedieron a prestarle auxilio y a realizar apoyo en su evacuación por el propio sendero hasta una zona donde pudiera ser trasladada en la ambulancia al hospital para valoración médica.

Desde la Guardia Civil han realizado una serie de recomendaciones a la hora de salir al campo, tales como instalar aplicaciones como Alertcops en el terminal móvil para concretar nuestra ubicación en caso de emergencia; no salir nunca solo; estudiar la ruta sobre un plano para situarse antes de iniciar la marcha; llevar teléfono móvil con batería suficiente para afrontar cualquier imprevisto; llevar alimentos energéticos y agua, racionándolos para todo el trayecto y llevar ropa de abrigo.

También se recomienda avisar siempre a un familiar o amigo del punto en el que se inicia la ruta y del recorrido previsto y, en caso de encontrarse desorientado, llamar a los servicios de emergencias antes de que empiece a anochecer, ya que la oscuridad limita la efectividad de los servicios de rescate.

Asimismo, la Guardia Civil señala que si la ruta se hace en coche se debe procurar llevar el depósito lleno de combustible por si nos desorientamos o sufrimos algún otro percance, poder hacer uso de la calefacción o aire acondicionado según las fechas.