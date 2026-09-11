El Ayuntamiento y Aguas de Huelva preparan la red de alcantarillado de cara al otoño

El Ayuntamiento y Aguas de Huelva pondrán en marcha durante el mes de septiembre la campaña anual de limpieza y mantenimiento preventivo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y Aguas de Huelva pondrán en marcha durante el mes de septiembre la campaña anual de limpieza y mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado de la ciudad, coincidiendo con la preparación ante la llegada del otoño y de los habituales episodios de lluvia. Una actuación que se suma a las nuevas inversiones que se están ejecutando para mejorar la capacidad de drenaje de Huelva y reducir el impacto de las acumulaciones de agua en los puntos más vulnerables de la ciudad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y presidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias, ha señalado que "la llegada del otoño obliga a anticiparse y a tener la red preparada para responder de la mejor manera posible ante los episodios de lluvia", toda vez que ha destacado que "la prevención es fundamental, pero también lo es seguir invirtiendo en nuevas infraestructuras que aumenten la capacidad de la ciudad para gestionar el agua".

En este sentido, Arias ha explicado que se está actuando en dos frentes: por un lado, con el mantenimiento continuo de una red que supera los 400 kilómetros y cuenta con más de 14.000 sumideros y, por otro, con nuevas infraestructuras como el Tanque de Tormentas del Ensanche Sur, "cuyas obras ya están en marcha y permitirán reforzar la capacidad de respuesta de Huelva ante episodios de precipitaciones intensas".

"Se trata de planificar y de anticiparnos, no de esperar a que lleguen las lluvias para actuar", ha añadido, al tiempo que ha recordado que "cada temporada de lluvias también permite conocer mejor el comportamiento de la red, detectar sus puntos más sensibles y definir las actuaciones que necesitamos para seguir mejorándola".

Los trabajos de la campaña de otoño se centrarán especialmente en la limpieza preventiva de los sumideros y pozos de registro, con especial atención a aquellas zonas que presentan una mayor sensibilidad ante episodios de precipitaciones intensas. El objetivo es "garantizar que los elementos de captación se encuentren en las mejores condiciones posibles para facilitar la entrada y evacuación del agua de lluvia".

La red de saneamiento de Huelva supera los 400 kilómetros de longitud y cuenta con más de 14.000 sumideros distribuidos por la ciudad. La planificación de los trabajos permite mantener durante todo el año una programación de limpieza y reforzar las actuaciones en los meses previos a la temporada de lluvias, especialmente en los puntos más conflictivos.

A estas labores se suma la limpieza preventiva de estaciones de bombeo, tanto pluviales como fecales, y de los principales colectores situados en las zonas bajas de la ciudad, donde resulta especialmente importante garantizar la capacidad de desagüe durante los episodios de lluvia.

La campaña forma parte del mantenimiento preventivo que Aguas de Huelva desarrolla de manera continuada sobre la red, que incluye también la inspección de sus diferentes elementos, la identificación de puntos críticos y actuaciones correctivas cuando se detectan incidencias.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Junto al mantenimiento de las infraestructuras existentes, el Ayuntamiento de Huelva y Aguas de Huelva están avanzando en nuevas actuaciones destinadas a mejorar la respuesta de la ciudad ante episodios de precipitaciones intensas.

En este sentido, ya se encuentran en marcha las obras del nuevo Recinto de Tormentas del Ensanche Sur, una infraestructura con una inversión superior a los tres millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 16 meses.

La nueva infraestructura permitirá almacenar temporalmente los grandes volúmenes de agua que pueden generarse durante los momentos de mayor intensidad de una tormenta, evitando que la red de saneamiento alcance situaciones de saturación. Una vez superado el pico de precipitación, el agua podrá ser evacuada de manera controlada hacia la estación depuradora para su tratamiento.

La actuación contempla además la ejecución de un nuevo colector de pluviales, una estación de bombeo de aguas residuales y los correspondientes colectores e impulsiones, sustituyendo la actual Balsa del Titán y adaptando el sistema de drenaje a la nueva ordenación del Ensanche Sur.

De esta forma, la campaña de mantenimiento que se intensificará durante el mes de septiembre se integra en una estrategia más amplia de planificación y mejora de las infraestructuras hidráulicas de Huelva, combinando la conservación y limpieza de la red existente con actuaciones destinadas a incrementar su capacidad y mejorar la respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

TOALLITAS Y RESIDUOS ARROJADOS A LA RED

Por último, la empresa municipal hace un llamamiento a la ciudadanía; y recuerda que el sistema de alcantarillado de la ciudad comienza en nuestro entorno doméstico, "por lo que el uso inadecuado de los sistemas de alcantarillado de las viviendas puede provocar averías y situaciones de peligro en el sistema general".

Entre estos usos inapropiados han señalado como el más importante la eliminación a través del inodoro de las toallitas húmedas de baño, que acaban formando atascos en las redes de alcantarillado o bien en las estaciones de bombeo, poniendo en serio peligro el funcionamiento del sistema general de evacuación de aguas residuales. Estos elementos siempre deben ser arrojados a la papelera o basura, nunca al WC.