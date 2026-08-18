El Ayuntamiento de Huelva adjudica la nueva plataforma de gestión integral de la Policía Local

Archivo - Coche de la Policía Local de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha resuelto la adjudicación del contrato para la implantación de una nueva plataforma tecnológica que "permitirá modernizar de forma integral" la gestión de la Policía Local, tras la tramitación del correspondiente procedimiento de licitación pública.

De este modo, según ha indicado el Consistorio en una nota, la resolución adjudica el contrato a la empresa Suitable Software Vinfoval, S.L., cuya solución, denominada 'Vinfopol', "dará continuidad al proceso de modernización tecnológica del cuerpo policial local".

Con esta adjudicación, el Ayuntamiento de Huelva destaca que "avanza en su objetivo de dotar al cuerpo policial de una herramienta integral que permitirá optimizar la planificación de recursos, modernizar la gestión de expedientes policiales, actuaciones y comunicaciones oficiales, y fortalecer la coordinación con otras administraciones públicas y servicios de emergencia".

La solución quedará integrada con el resto de plataformas de gestión municipales, así como con los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y autonómicos --Policía Nacional, 112, Sistema VioGén, etc.--, "garantizando la interoperabilidad, la seguridad de la información y la trazabilidad de todas las actuaciones".

Según ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana, Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro, "la adjudicación de 'Vinfopol' supone dotar a Huelva de una Policía Local eficiente, moderna y cercana al ciudadano, ya que la nueva plataforma permitirá optimizar los recursos, mejorar la calidad del servicio y facilitar el cumplimiento de las funciones propias del cuerpo policial".

La implantación de la plataforma comenzará en septiembre, con el objetivo de que esté "plenamente operativa" antes de que finalice el año.

UNA POLICÍA LOCAL "MÁS PRÓXIMA Y CONECTADA"

Aunque la herramienta está diseñada principalmente para modernizar la gestión interna de la Jefatura, su implantación "se traducirá en mejoras tangibles para la ciudadanía de Huelva, que verá cómo muchas de sus interacciones con la Policía Local se vuelven más simples, rápidas y transparentes".

Así, el Ayuntamiento señala que se beneficiará de una tramitación "más ágil de comunicaciones y solicitudes" a través de medios electrónicos, lo que "reducirá desplazamientos y tiempos de respuesta". Se reforzará además la atención a los barrios, gracias a sistemas que registran las incidencias ciudadanas y permiten su seguimiento, mientras que el análisis predictivo de datos estadísticos impulsará la proximidad policial y la detección temprana de problemas en el entorno urbano.

Asimismo, se facilitará la consulta y recuperación de objetos perdidos y la gestión de avisos relacionados con animales extraviados, agilizando su identificación, custodia y entrega a los propietarios. En su conjunto, "la nueva herramienta permitirá una gestión más ágil, ordenada y trazable de las llamadas telefónicas, trámites y solicitudes de los ciudadanos, lo que se traducirá en tiempos de respuesta más cortos y en un servicio más eficiente y cercano".

Por último, la Policía Local podrá disponer de información "más completa y actualizada" en el momento de intervenir, gracias a la integración de 'Vinfopol' con otras administraciones y organismos, "lo que agilizará la tramitación de expedientes y reforzará la seguridad jurídica de sus actuaciones".

REFUERZO DE MEDIOS

El Ayuntamiento ha subrayado que la implantación de la nueva Plataforma de Gestión Integral de la Policía Local se suma a "otras mejoras realizadas en los últimos años" para incrementar los medios técnicos y humanos de la Policía Local.

"Desde la llegada de Pilar Miranda a la Alcaldía decidimos apostar por la seguridad, renovando medios que llevaban años sin actualizarse y ampliando los recursos disponibles", ha explicado Alfonso Castro destacando "el refuerzo de la plantilla, la renovación de la flota de vehículos policiales, una subida presupuestaria del 140% para uniformes y materiales; la creación del canal de emergencias o la renovación del contrato para la retirada de vehículos abandonados de la vía pública, entre otras".

De esta forma, el Ayuntamiento ha incluido en la Oferta de Empleo Público de 2026 un total de 17 plazas vinculadas a la Policía Local. Entre ellas se encuentran un inspector de Policía, dos subinspectores, un oficial y 14 agentes de la Policía Local.

Respecto a la renovación del parque móvil de la Policía Local se han incorporado 15 nuevos vehículos en un año. En octubre, está previsto incorporar los seis nuevos vehículos adjudicados mediante la modalidad de renting. Esta última adjudicación contempla el suministro de cuatro vehículos equipados para el traslado de personas detenidas y otros dos destinados a labores de patrulla y servicio ordinario. A ellos, se suman los seis incorporados en abril, además de la nueva furgoneta de nueve plazas de atestados y los dos coches patrulla incorporados anteriormente.

Por otro lado, ya son más de un centenar los vehículos abandonados retirados de la vía pública gracias al nuevo contrato que el consistorio firmó tras la preceptiva licitación con la empresa onubense Hierros España a finales del año 2025 y que presta servicio desde el inicio de 2026.

Además, también se ha puesto en marcha el canal oficial 'Emergencias Huelva' para informar de las actuaciones de Bomberos, Policía Local y Protección Civil. Un nuevo perfil disponible en Instagram, Facebook y X, que ofrece a la ciudadanía información oficial, recomendaciones de seguridad, campañas informativas y seguimiento de incidencias en tiempo real.

Como ha señalado el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro, "una herramienta útil al servicio de los onubenses, permitiéndonos ofrecer información inmediata, veraz y contrastada cuando más se necesita".

El incremento de la dotación presupuestaria, "que ha pasado de 50.000 a 120.000 euros", además de vestuario y uniformes ha servido para adquirir diverso material, como comunicadores individuales para los cascos de los motoristas, una pantalla interactiva para la organización de los servicios, o medidores de velocidad para Vehículos de Movilidad Personal.