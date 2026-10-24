El Ayuntamiento de Huelva impulsa los talleres de parentalidad positiva en el Centro Social Los Rosales

El Centro Social Los Rosales de Huelva acoge los talleres de parentalidad positiva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos de Huelva, Adela de Mora ha visitado el Taller de Parentalidad Positiva que se está desarrollando en el Centro Social Los Rosales, una iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales que cuenta con más de 30 años de trayectoria y que ha evolucionado a lo largo del tiempo "para adaptarse a las nuevas necesidades y realidades de las familias onubenses".

Durante la visita, ha compartido un encuentro con las familias participantes y el equipo responsable del taller, en una sesión en la que también han intervenido representantes de Cruz Roja y Fampa-Huelva, según ha precisado el Consistorio onubense en una nota.

Tras el encuentro, De Mora ha destacado la importancia de mantener estos espacios de orientación y aprendizaje compartido señalando que "no se trata de ser madres o padres perfectos, sino de aprender, mejorar y encontrar la mejor manera de acompañar a nuestros hijos. Todos tenemos dudas y todos podemos aprender".

Al hilo, la teniente de alcaldesa ha concretado que el objetivo es "ofrecer a madres y padres recursos útiles para mejorar la comunicación familiar, gestionar las emociones, establecer normas y límites, afrontar los conflictos y acompañar a los menores en cuestiones como el uso de las nuevas tecnologías". Asimismo, ha animado a las familias "a aprovechar las sesiones para compartir experiencias y encontrar respuestas a las dificultades cotidianas de la crianza".

En concreto, el programa municipal mantiene una oferta anual de siete talleresm, seis dirigidos a las familias en los centros sociales municipales y uno específico para las unidades familiares participantes en el Programa de Tratamiento Familiar.

En la edición actual, los grupos se están desarrollando en Los Rosales, Cristina Pinedo y Torrejón, mientras que, después de Navidad, está previsto que comiencen nuevos talleres en Marismas del Odiel, la Gota de Leche y La Orden.

Los talleres constituyen la evolución de las tradicionales Escuelas de Familia y los posteriores 'Encuentros de Familias', con una metodología práctica y participativa que sitúa las experiencias de los propios asistentes en el centro del aprendizaje.

Las sesiones abordan cuestiones como las relaciones afectivas, la comunicación asertiva, la escucha activa, la educación emocional, el establecimiento de límites y la prevención de conductas de riesgo, entre otros aspectos relacionados con el bienestar y el desarrollo de niños y adolescentes.

La actividad está dirigida por el psicólogo especializado en parentalidad positiva y formación a familias Pedro Escobar Torres. Además, cuenta con un servicio de ludoteca a cargo de Cruz Roja, que facilita la asistencia de madres y padres mientras sus hijos participan en actividades adaptadas a su edad.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con los centros educativos y de salud de cada zona, las asociaciones del entorno y Fampa-Huelva, además de las entidades sociales implicadas. Una cooperación que permite "acercar los recursos a los barrios y favorecer el acompañamiento a las familias desde una perspectiva preventiva".

Con este programa, la Administración local "ofrece a las familias espacios para reflexionar sobre sus propias estrategias educativas, compartir experiencias y adquirir herramientas que contribuyan a fortalecer los vínculos afectivos y mejorar la convivencia en el hogar".