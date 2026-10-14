El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) entrega 48 kits tecnológicos a estudiantes

Entrega de 48 kits tecnológicos a estudiantes del Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ha entregado un total de 48 kits tecnológicos a alumnos de Bachillerato, ciclos formativos de grado superior y estudios universitarios. Una actuación que se enmarca dentro del programa 'Palos Ciudad Digital', iniciativa que comenzó hace más de 20 años y que se mantiene con el objetivo de ayudar a los jóvenes en su formación académica.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, el salón de plenos del Consistorio ha acogido una vez más este acto de entrega, por parte de la alcaldesa, Milagros Romero, y la concejal de Nuevas Tecnologías y Ayudas al Estudiante, María del Carmen García.

Los beneficiarios han podido elegir entre un portátil de última generación con función de tableta o un iPad Pro. En esta edición se han entregado dos ordenadores portátiles y 46 iPad Pro. Cada kit incluye, además, una memoria USB de 512 gigabytes, un disco duro externo de dos terabytes y distintos accesorios para su uso y transporte.

La alcaldesa, Milagros Romero, ha destacado la "importancia" de apoyar a los jóvenes en su formación. "Queremos que nuestros estudiantes cuenten con las mejores herramientas para aprender, crecer y construir su futuro, porque invertir en educación es invertir en el futuro de Palos".

Estas ayudas municipales de apoyo a los estudiantes se completan con otras iniciativas como las becas matrícula, las becas Erasmus destinadas a estudiar en el extranjero o ayudas para estudios en la Escuela Oficial de Idiomas. Un conjunto de prestaciones con el que, según ha expresado la alcaldesa, el Ayuntamiento "busca facilitar el acceso a la educación y apoyar a los jóvenes palermos en su formación".