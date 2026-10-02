El Banco de Alimentos de Huelva pide voluntarios para la Gran Recogida 2026 de los días 13 y 14 de noviembre

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HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Huelva ha hecho este viernes un llamamiento "urgente" a la sociedad de la capital y la provincia para que se sume como voluntariado a la campaña de la Gran Recogida 2026, que se celebrará los próximos 13 y 14 de noviembre en supermercados y establecimientos colaboradores. Las inscripciones para participar permanecen abiertas hasta el próximo 6 de noviembre a través de la web oficial www.granrecogida.org.

Desde la entidad onubense han señalado en una nota que la campaña de este año llega en un momento "especialmente importante", marcado por la disminución de las donaciones y por las "continuas dificultades" de muchas familias para acceder de manera estable a una alimentación "suficiente y adecuada".

Por ello, consideran "fundamental" volver a contar con el respaldo ciudadano, tanto a través de donaciones directas como mediante la participación presencial en los puntos de venta adheridos.

Bajo el lema nacional 'La Graaaaaan Recogida', la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) prevé movilizar a unos 80.000 voluntarios en todo el país. En este sentido, la entidad resalta que no se requiere experiencia previa y que basta con dedicar un turno de unas cuatro horas durante el fin de semana de la campaña para colaborar en tareas de información y sensibilización a los compradores.

Asimismo, destacan que, según los datos de Fesbal, la presencia de voluntarios en los puntos de venta permite llegar a duplicar la participación ciudadana. Por ello, animan a sumarse no solo a particulares, sino también a asociaciones, empresas, centros educativos y clubes deportivos.

La organización ha recordado la necesidad de esta movilización apoyándose en cifras nacionales como que "alrededor de 9,1 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza en España y un 11,6% de los hogares sufre dificultades para garantizar su alimentación", según el IX Informe Foessa.

Durante 2025, los bancos de alimentos integrados en Fesbal repartieron más de 106.000 toneladas de alimentos a más de 930.000 personas vulnerables a través de 5.789 entidades sociales.

El Banco de Alimentos de Huelva, que opera desde 1999 canalizando ayuda a través de la red asistencial de la provincia, ha reiterado su confianza en la respuesta solidaria de los onubenses para que la Gran Recogida 2026 vuelva a ser un éxito.

Además de la web oficial del evento, las personas interesadas en colaborar o solicitar información pueden dirigirse a las oficinas del Banco de Alimentos en el Polígono Pesquero Norte (C/ Palangre, 8), contactar en los teléfonos 959 900 001 y 683 166 901, o escribir al correo electrónico voluntariado@bancodealimentosdehuelva.org.