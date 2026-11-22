XIV Gran Recogida del Banco de Alimentos de Huelva. - BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA

HUELVA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Huelva ha logrado recoger 55.500 kilos de alimentos en donaciones físicas durante su XIV Gran Recogida, celebrada los días 13 y 14 de noviembre en 179 establecimientos comerciales de la capital y de más de 30 municipios de la provincia. Esta cifra supone un incremento del 4,7 por ciento respecto a los 53.000 kilos obtenidos en 2025, rompiendo así la tendencia negativa del pasado año, cuando las aportaciones cayeron un 20 por ciento en comparación con 2024.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este primer balance invita a un "moderado optimismo" en cuanto a las donaciones físicas, aunque la organización mantiene su preocupación por la evolución del voluntariado, que ha descendido un 6,7 por ciento al pasar de los 1.500 participantes de la edición anterior a los 1.400 de este año.

El resultado definitivo de la campaña está todavía pendiente de contabilizar las aportaciones económicas realizadas por los ciudadanos en las cajas de los supermercados. Las cadenas de alimentación participantes están remitiendo actualmente los datos de estas donaciones, que se transformarán íntegramente en productos de primera necesidad durante las próximas semanas para adaptar las adquisiciones a las necesidades reales de abastecimiento.

En la edición de 2025, estas aportaciones económicas alcanzaron los 26.000 euros. De acuerdo con las primeras previsiones, el Banco de Alimentos estima que este año podría alcanzarse una cifra similar, a la espera de la recepción y consolidación de todos los datos.

"DIFICULTADES DE ABASTECIMIENTO Y VOLUNTARIADO"

Este ligero repunte en las donaciones físicas se produce en uno de los momentos "más delicados" de la historia reciente de la organización, que afrontaba la campaña con los almacenes "prácticamente vacíos". De hecho, el presidente de la entidad, Juan Manuel Díaz Cabrera, había advertido previamente de la "difícil situación" marcada por el incremento de las necesidades de atención alimentaria y una caída del 24 por ciento en las entregas de alimentos registrada hasta el pasado mes de agosto respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Aunque desde la organización valoran el cambio de tendencia que supone este incremento de kilos recogidos, subrayan que es "todavía insuficiente para revertir las dificultades estructurales" que atraviesa el Banco de Alimentos, que atiende a más de 10.000 personas en la provincia de Huelva a lo largo del año.

Respecto a la reducción en un centenar de voluntarios, la entidad ha señalado que, si bien la movilización ciudadana ha permitido mantener la presencia de la campaña en los comercios adheridos, el dato confirma las dificultades para incorporar nuevos colaboradores. Por ello, considera "fundamental" reforzar la participación de cara a próximas campañas, poniendo el foco especialmente en los jóvenes, las asociaciones, los colectivos sociales y las empresas de la provincia.

Finalmente, el Banco de Alimentos de Huelva ha agradecido la solidaridad de los ciudadanos, la labor de los 1.400 voluntarios y la implicación de las cadenas de alimentación participantes, destacando asimismo el respaldo del Puerto de Huelva en esta decimocuarta edición.