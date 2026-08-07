Bebe, Javi Medina y Cervatana en el cartel de las Fiestas de la Cinta, que recuperan La Merced para conciertos

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, este viernes en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este viernes la programación musical de las Fiestas de la Cinta 2026, una propuesta que recupera para los conciertos la Plaza de La Merced y que incorpora mejoras en el recinto de La Orden para ofrecer unas fiestas más cómodas, accesibles y seguras para todos los asistentes. Así, Bebe, Los Cantores de Híspalis, Javi Medina, Gonzalo Hermida y Cervatana, están entre los principales artistas de una programación que apuesta también por el talento musical onubense.

Durante la presentación, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que las Fiestas de la Cinta "son mucho más que una celebración religiosa o festiva; son una expresión de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro orgullo como onubenses", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es "seguir haciendo de nuestras fiestas un punto de encuentro para toda la capital y para los que nos visitan, con una programación capaz de llegar a públicos muy diferentes y con un protagonismo especial para nuestros artistas y grupos locales".

Una de las principales novedades de esta edición será la recuperación de la Plaza de La Merced como espacio para los conciertos, un enclave emblemático que vuelve a incorporarse al programa festivo para ofrecer actuaciones en pleno corazón de Huelva, "ya que recuperar La Merced supone recuperar también un espacio muy querido por los onubenses y devolverle ese carácter de escenario de nuestras fiestas, en un entorno único y con un ambiente muy especial".

Junto a esta recuperación, el Ayuntamiento continúa mejorando el recinto de La Orden, donde en esta edición está previsto trasladar el escenario a la avenida Diego Morón, con el objetivo de ganar amplitud, mejorar la distribución del público y reforzar las condiciones de seguridad y comodidad durante los conciertos.

Respecto a la programación musical, Molina ha explicado que tendrá un significado especial, "ya que permitirá recuperar parte de las actuaciones previstas para las Fiestas de San Sebastián que tuvieron que ser suspendidas tras el trágico accidente de Adamuz".

De esta manera, el Ayuntamiento ha incorporado algunos de aquellos artistas a las Fiestas de la Cinta, junto a nuevas propuestas, para que los onubenses puedan disfrutar finalmente de sus actuaciones, porque querían que "algunos de los artistas que no pudieron actuar en San Sebastián tuvieran la oportunidad de encontrarse finalmente con el público de Huelva", por lo que se ha aprovechado esta programación "para recuperar esas actuaciones e incorporar también nuevas propuestas", ha explicado el concejal.

"De este modo, una vez más hemos trabajado para cerrar una programación variada, equilibrada y pensada para todos los públicos, en la que conviven el flamenco, el pop, el rock, la música electrónica, las versiones y la música de raíz andaluza". En este sentido, el concejal ha destacado especialmente la presencia de artistas y grupos onubenses, "porque nuestras fiestas son también una oportunidad para mostrar la enorme calidad de nuestros músicos, apoyar la cultura local y dar visibilidad a quienes llevan el nombre de Huelva allí donde actúan", ha afirmado Molina.

Así, la programación comenzará el sábado 5 de septiembre en el recinto de La Orden, a las 21.00 horas, con Lucía Beltrán, una de las grandes promesas del flamenco actual. A las 22.00 horas será el turno de Marabuja, grupo musical onubense con una propuesta basada en el flamenco-pop andaluz y marcada por la energía, el buen ambiente y el sabor de la Costa de Huelva. La noche continuará a las 00.00 horas con Javi Medina, destacado artista de la escena musical contemporánea que ha desarrollado un estilo propio a partir de la fusión del flamenco con otros géneros y sonidos actuales.

El día 5 también, en La Merced, a las 22.00 horas, será el grupo onubense Onuba quien inaugure oficialmente el espacio recuperado para las Fiestas de la Cinta. A las 00.00 horas llegarán Los Cantores de Híspalis, una formación que ha marcado la historia de la música popular andaluza y que se ha convertido en uno de los grandes referentes de las celebraciones y las tradiciones de Andalucía.

El domingo 6 de septiembre, el recinto de La Orden acogerá a las 22.00 horas a Cervatana, un proyecto musical que reúne a músicos de trayectoria consolidada y que combina electrónica, vanguardia y ciencia ficción en una propuesta innovadora. A las 00.00 horas será el turno de Deep Zeppelin, grupo onubense de tributo que rinde homenaje a dos de las grandes bandas de la historia del rock, Deep Purple y Led Zeppelin, con un repertorio basado en sus grandes clásicos y un potente directo.

Por su parte, La Merced recibirá a las 21.30 horas a Gonzalo Hermida, cantante, compositor y productor andaluz que ha trabajado para artistas como Malú o Sergio Dalma y que también ha desarrollado su carrera como solista, participando en el Benidorm Fest y poniendo voz a la banda sonora de la serie La Promesa. Su propuesta combina pop, folk y rock.

A las 23.30 horas tomará el relevo Barón Brandy, una banda de versiones que combina música y humor y que ofrece un repertorio variado, con canciones de diferentes géneros y épocas, en un espectáculo especialmente pensado para la diversión y la participación del público.

El lunes 7 de septiembre comenzará pensando en los más pequeños. A las 12.00 horas, el recinto de La Orden acogerá una gran fiesta infantil y fiesta de la espuma, una propuesta destinada a que las familias puedan disfrutar también de las fiestas patronales.

Ya por la noche, a las 22.00 horas, llegará uno de los grandes nombres del cartel, Bebe, que hará parada en Huelva dentro de la gira con la que celebra el vigésimo aniversario de Pafuera telarañas, su exitoso álbum de debut producido por Carlos Jean y que la catapultó a la escena internacional con canciones que siguen formando parte de la memoria musical de toda una generación, como Malo o Ella. La jornada concluirá a las 00.00 horas con Rockología, reconocida banda de versiones y tributo al pop-rock español de los años 80 y 90.

El programa festivo se cerrará el martes 8 de septiembre, después de la entrada de Nuestra Señora de la Cinta en su Santuario, con el tradicional castillo de fuegos artificiales, que pondrá el broche final a las fiestas patronales.

Tras anunciar la programación, el concejal ha animado a todos los onubenses y a quienes visiten la ciudad durante esos días a disfrutar de unas fiestas que "hemos preparado con muchísima ilusión para que vuelvan a ser un punto de encuentro, convivencia y disfrute para toda la ciudad".