Berrocal (Huelva) pedirá declaración de zona catastrófica tras el incendio de Niebla: "El verdadero drama empieza ahora"

El incendio de Niebla deja un paisaje desolador en Berrocal (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

BERROCAL (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Berrocal (Huelva), Ángel Luis Romero, ha anunciado que el Ayuntamiento celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario en el que los siete miembros de la corporación municipal solicitarán de manera unánime la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil --lo que se conoce popularmente como zona catastrófica-- tras el devastador incendio originado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla --que se ha saldado con 33.000 hectáreas quemadas-- y que ha afectado severamente a Berrocal.

En una entrevista concedida a Europa Press tras poder regresar la población al casco urbano, Romero ha dicho, ante el futuro incierto de la localidad, que "el verdadero drama de Berrocal empieza ahora".

El regidor berrocaleño ha expresado el alivio de los vecinos por encontrarse en sus casas, aunque ha remarcado que la magnitud de la tragedia va mucho más allá de lo medioambiental. "La catástrofe a la vista está en el entorno natural, pero en la misma lista van la dimensión cultural, social y económica", ha señalado antes de apelar a la necesidad de respuestas y "certezas" inmediatas por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno central.

Romero ha subrayado la plena sintonía de la corporación local para reclamar auxilio institucional sin distinción de siglas políticas. "Este lunes vamos a tener un pleno extraordinario donde los seis concejales y el alcalde no vamos a hablar de partidos ni de nada. Vamos a pedir la declaración de zona catastrófica o la figura que corresponda, pero necesitamos que nos ayuden", ha subrayado.

En este sentido, el alcalde ha explicado que ha mantenido conversaciones iniciales con representantes de la Junta de Andalucía, de quienes ha recibido palabras de aliento y el compromiso verbal de acompañar al pueblo, si bien exige concreción financiera y planes directos de rescate. "Yo puedo llamar a mis amigos para que vengan y me abracen, pero lo que realmente necesitamos aquí es a las administraciones. Lo veis vosotros, lo veo yo y lo ve cualquiera: somos un punto blanco dentro de un mar de ceniza y carbón. O nos ayudan o no sabemos cómo salir", ha enfatizado.

El alcalde de Berrocal ha señalado que la principal prioridad en este momento es restituir una normalidad "muy necesaria" para la ciudadanía berrocaleña, una recomendación trasladada "tanto por los servicios de emergencia como por los gabinetes de atención psicológica" desplazados a la zona.

"Lo único que nos ha quedado, que es bastante, es el pueblo. Tenemos que intentar que la tragedia quede fuera de las casas, aunque la llevemos dentro cada uno de nosotros. Por eso es vital que los niños vuelvan cuanto antes a la ludoteca, que recuperemos los espacios públicos y que reconstruyamos la piscina municipal lo antes posible", ha aseverado Romero.

Entre las primeras actuaciones puestas en marcha este mismo día por el Ayuntamiento figura la reapertura del anillo hídrico municipal, infraestructura básica que da cobertura a la red de huertos familiares. "Aparte de su valor económico para las familias, el huerto es aquí como el campo de fútbol donde juega nuestro equipo; las tomateras son el equipo de la gente", ha señalado el regidor.

Paralelamente, ha explicado que las brigadas y operarios avanzan en la limpieza y acondicionamiento de la red de carriles principales para restablecer la movilidad en el campo. Romero ha insistido también en la importancia de reactivar puntos de encuentro vecinal como los bares del pueblo: "Decir esto no es ninguna frivolidad; estar en un bar es necesario para estar juntos y lamer las heridas en comunidad", ha añadido.

AFECTACIÓN DE DISEMINADOS

Preguntado por la afectación en las edificaciones y casas de campo repartidas por la sierra del término municipal, el alcalde ha calificado de "milagro" que el casco urbano no se haya quemado, dada la voracidad del fuego y la gran cantidad de diseminados existentes.

Aunque en los primeros momentos de la emergencia se descartaron daños en infraestructuras residenciales, Romero ha confirmado que sí existen afectaciones en áreas periféricas como la zona de Mascotes.

Por otro lado, el alcalde ha ensalzado la "abrumadora" cadena de solidaridad humana desplegada durante la catástrofe, enfatizando que la gestión ha sobrepasado la capacidad formal del consistorio para convertirse en una movilización del pueblo entero. Especialmente emocionado, ha agradecido la llegada de voluntarios procedentes de municipios vecinos como El Madroño, así como la implicación activa del coto de caza local y de colectivos conservacionistas en labores críticas como el suministro de alimento y agua a la ganadería y a la fauna silvestre.

MODELO FORESTAL Y DESPOBLACIÓN

El incendio de Niebla ha vuelto a despertar en Berrocal los fantasmas del devastador fuego que sufrió la comarca hace 22 años --el gran incendio de Riotinto de 2004--. En este contexto, Romero ha hecho una reflexión sobre la necesidad de "aprender" de la experiencia y no limitar las soluciones a "parches temporales".

"Hace dos décadas nos dieron un golpe que nos dejó noqueados, casi muertos, y este incendio ha venido a dar la puntilla. No nos deberíamos permitir que esto vuelva a pasar. Deberíamos salir más fuertes y más listos, con soluciones reales", ha lamentado.

El regidor berrocaleño ha advertido contra los discursos respecto a la gestión del territorio forestal en el entorno rural. "Esto ni se arregla únicamente cogiendo piñas los abuelos ni pretendiendo tener cientos de cabreros cuando nadie quiere que sus hijos sean cabreros. Esos son discursos bucólicos de quienes no conocen la realidad del campo. Esto tiene muchísimas más aristas", ha recalcado.

Romero ha vinculado la vulnerabilidad ante los grandes incendios forestales con el declive demográfico paulatino que sufre la localidad desde 1970. "Somos un pueblo inminentemente forestal, un pueblo de jornaleros. Aquí la solución no es un 'ibuprofeno para todos'; no valen las recetas genéricas. Hay que dotar a los pueblos de servicios públicos, estudiar la realidad productiva y dar facilidades para sostener la vida en el medio rural", ha argumentado.

PATRIMONIO MEGALÍTICO A SALVO

En medio de la desolación provocada por las cenizas, el alcalde ha aportado una nota de esperanza al confirmar que el valioso patrimonio megalítico y arqueológico del municipio ha logrado salvarse de la acción del fuego.

Berrocal alberga conjuntos de dólmenes de importante valor histórico, entre los que destaca la pieza prehistórica hallada y conocida como la 'Venus del Casullo', una figura de terracota con más de 5.000 años de antigüedad que se encuentra en el Museo de Huelva. Romero se ha referido asimismo al estado del vecino conjunto de los Dólmenes de El Pozuelo --en el término municipal de Zalamea la Real--, que aunque rodeado de terreno calcinado mantiene en pie sus estructuras de piedra.

"Nuestro dolmen es el más antiguo de la provincia de Huelva, con 5.000 años. En cinco milenios, los berrocaleños habrán pasado muchísimas vicisitudes a lo largo de la historia y no vamos a ser nosotros los que tiremos la toalla ahora. Vamos a renacer de las cenizas. Un pueblo es su gente, su cultura, su historia y su entorno social. Eso no tiene precio. Aquí no caben disputas entre Estado, Junta de Andalucía o Ayuntamiento: debemos ir todos a una porque Berrocal necesita una ayuda seria y de verdad", ha concluido.