Berrocal (Huelva) trabaja para recuperar la "normalidad" tras el incendio de Niebla y reabre la piscina municipal

El incendio de Niebla deja un paisaje desolador en Berrocal (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

BERROCAL (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Berrocal (Huelva) continúa trabajando de manera intensiva para devolver progresivamente la "normalidad" al municipio tras el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) que ha afectado de forma importante a la zona. Entre las principales actuaciones acometidas en los últimos días destaca la puesta a punto y reapertura al público de la piscina municipal, que ya se encuentra plenamente operativa tras las labores de limpieza.

Según ha informado el Consistorio a través de sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, las tareas de recuperación se extienden de forma paralela a las calles, caminos y espacios públicos del término municipal. En este sentido, operarios municipales, vecinos y voluntarios se encuentran colaborando activamente en la retirada de restos, así como en la tala y recogida de árboles y ramas caídos o dañados por las llamas que obstaculizaban el paso.

Desde el gobierno municipal se ha puesto en valor la "unión y colaboración" demostrada por la ciudadanía, haciendo un especial agradecimiento a la juventud del municipio por "su implicación" en los trabajos comunitarios.

Asimismo, el Ayuntamiento de Berrocal ha destacado la solidaridad intermunicipal recibida por parte de la localidad vecina de El Madroño (Sevilla). En concreto, han agradecido el apoyo de sus operarios y la cesión de un camión hidrolimpiador, vehículo que está resultando "clave" para agilizar la limpieza y baldeo de las vías públicas.

Por último, desde la corporación municipal han hecho un llamamiento a la "cautela" y han solicitado a los vecinos que contacten "de inmediato" con el Ayuntamiento en caso de detectar cualquier conato de incendio o situación de riesgo en el entorno.

LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA, A PLENO EL LUNES

El pasado miércoles, alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, anunció que el Ayuntamiento celebrará el próximo lunes un pleno extraordinario en el que los siete miembros de la corporación municipal solicitarán de manera unánime la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil --lo que se conoce popularmente como zona catastrófica-- tras el devastador incendio originado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla --que se ha saldado con 33.000 hectáreas quemadas-- y que ha afectado severamente a Berrocal.

El regidor berrocaleño expresó el alivio de los vecinos por encontrarse en sus casas, aunque remarcó que la magnitud de la tragedia va mucho más allá de lo medioambiental. "La catástrofe a la vista está en el entorno natural, pero en la misma lista van la dimensión cultural, social y económica", señaló antes de apelar a la necesidad de respuestas y "certezas" inmediatas por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno central.

Romero ha subrayado la "plena sintonía" de la corporación local para reclamar auxilio institucional sin distinción de siglas políticas. "Este lunes vamos a tener un pleno extraordinario donde los seis concejales y el alcalde no vamos a hablar de partidos ni de nada. Vamos a pedir la declaración de zona catastrófica o la figura que corresponda, pero necesitamos que nos ayuden", subrayó.

CONVOCATORIA VECINAL

En este sentido, el Consistorio berrocaleño ha hecho un llamamiento a los vecinos para que el lunes que viene, 24 de agosto, a partir de las 11,00 horas, se concentren en la Plaza de Andalucía para "compartir un rato en muestra de unión y apoyo al acuerdo de petición de declaración de zona catastrófica en Berrocal".

"Queremos mostrarnos ante el resto del mundo como un pueblo unido por nuestro presente y nuestro futuro, y nos parece esencial que lo podamos seguir mostrando así en cada acto importante que pueda tener visibilidad, para ser más fuertes en nuestras reivindicaciones", señala el Ayuntamiento.

El Pleno de votación será a las 12,00 horas y, al no caber todos los vecinos en el salón de plenos, el Consistorio pide que la ciudadanía comparta el momento desde la plaza.