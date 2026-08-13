CCOO lamenta la muerte de un trabajador al caer al agua en la ría de Huelva y pide "esclarecer" las causas

Archivo - Helicóptero sanitario de 061. - 112 - Archivo

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de un trabajador que perdió la vida en la tarde del miércoles tras caer al agua desde una plataforma en la que se encontraba realizando tareas en la ría de Huelva, en la zona del muelle de Levante y pide que "se esclarezcan" las causas del accidente.

Según la información facilitada por el servicio de emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo cuando el trabajador cayó al agua desde una plataforma situada a unos cien metros del cantil. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar únicamente pudieron confirmar finalmente su fallecimiento.

Desde CCOO Huelva han trasladado sus "condolencias" y "todo su apoyo a la familia, amistades y compañeros de trabajo del trabajador fallecido" ante "esta nueva tragedia laboral". La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha señalado que "no podemos asumir como algo normal que una persona salga a trabajar y no vuelva a casa".

"Cada accidente laboral mortal supone un fracaso de la prevención y obliga a analizar qué ha ocurrido y, sobre todo, qué se podía haber hecho para evitarlo", ha dicho Perea antes de reclamar que "se esclarezcan completamente las circunstancias en las que se ha producido este accidente y que se determine si se estaban cumpliendo todas las medidas de seguridad y prevención necesarias para realizar trabajos en una zona con un riesgo evidente de caída al agua".

El sindicato subraya que en este tipo de entornos laborales "resulta especialmente importante garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas, evaluar correctamente los riesgos existentes y establecer y cumplir todas las medidas preventivas necesarias para evitar que una caída pueda terminar teniendo consecuencias irreparables".

Asimismo, el sindicado considera "fundamental" que "tanto la Inspección de Trabajo como el Centro de Prevención de Riesgos Laborales lleven a cabo las actuaciones correspondientes" para determinar las causas del siniestro y "comprobar las condiciones en las que se estaba desarrollando el trabajo".

"Esperamos que la investigación permita conocer qué ha sucedido y, si se detectan incumplimientos o deficiencias, que se depuren las responsabilidades que correspondan. Pero, sobre todo, tenemos que conseguir que una tragedia como esta no vuelva a repetirse", ha añadido la secretaria general.

CCOO Huelva insiste en que "la seguridad y la salud de las personas trabajadoras debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración" y reclama a las empresas "que no relajen las medidas preventivas y que garanticen que cada trabajador y trabajadora pueda desarrollar su actividad con todas las garantías de seguridad".