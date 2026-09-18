El Colegio de Registradores activa el Portal Registral de Emergencias ante el incendio de Niebla

Imagen del incendio declarado este martes en un paraje de Santa Bárbara de Casa. - PLAN INFOCA

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) ante los daños ocasionados por el incendio de Sanata Bárbara de Casa, declarado el pasado martes y extinguido este jueves.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por el Colegio de Registradores, permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

El 15 de septiembre de 2026 se notificó un incendio que afectaba a terrenos forestales en la provincia de Huelva. El incendio fue declarado en el paraje Carril del Catalán, en Santa Bárbara de Casa (Huelva). El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, lo dio por estabilizado a primera hora del miércoles, 16 de septiembre, e informó que el fuego no alcanzó a viviendas o zonas próximas a núcleos urbanos, aunque "corrió mucho durante la tarde" quemando superficie de pasto y matorral.

Según los datos preliminares, han sido 305,36 las hectáreas quemadas, en el término municipal de Santa Bárbara de Casa, resultando afectadas once fincas registrales y cuatro edificaciones.

Desde el Colegio de Registradores han señalado que seguirán actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias, ofreciendo una visión global del impacto de los incendios y facilitar a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales afectadas y acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.