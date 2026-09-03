El Condado de Huelva afronta la vendimia con "buenas expectativas de calidad" ante la "excelente condición de la uva"

Vendima de la uva zalema en el Condado de Huelva. - DOP CONDADO DE HUELVA

CHUCENA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La vendimia en el Condado de Huelva avanza por el territorio con una uva que está llegando a los lagares en "un excelente estado sanitario" y con parámetros de maduración "óptimos", unas condiciones que permiten al sector afrontar la campaña con "buenas expectativas sobre la calidad de los vinos de la nueva añada".

Así lo ha señalado el presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva e IGP Vino Naranja del Condado de Huelva, Vicente Pérez García de Prado, durante el acto de bendición del primer mosto celebrado en la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella de Chucena, una celebración que cada año simboliza la llegada de uno de los momentos más esperados por viticultores, bodegas y cooperativistas, según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

"Hoy es un día de alegría, no solo en Chucena, sino también en el Condado en general. Por fin llegó la vendimia", ha destacado el presidente del Consejo Regulador, que puso también en valor la "importante participación" de los vecinos de Chucena en una jornada estrechamente vinculada a la tradición vitivinícola del municipio.

La campaña de vendimia comenzó a mediados de julio, con la recogida de las variedades blancas tempranas en el término municipal de Villalba del Alcor. Posteriormente, los trabajos se fueron extendiendo progresivamente por el resto del Condado de Huelva, avanzando hacia las diferentes variedades de uva amparadas, incluidas las variedades tintas.

Aunque las condiciones de maduración pueden adelantar cada año el inicio de determinadas variedades, septiembre se ha consolidado durante las últimas décadas como el mes tradicional de la vendimia en el Condado de Huelva. Es precisamente durante estas semanas cuando la campaña adquiere su "mayor intensidad" y cuando la recogida de la zalema, variedad autóctona y principal referencia del viñedo onubense, "cobra especial protagonismo".

"Se está recolectando una uva de una calidad extraordinaria. Es la uva zalema, nuestra uva autóctona de la provincia de Huelva", ha señalado Pérez García de Prado durante el acto celebrado en Chucena.

UNA UVA QUE LLEGA AL LAGAR EN "EXCELENTES CONDICIONES"

Las primeras impresiones del sector apuntan a una campaña marcada por unas condiciones climatológicas favorables para el desarrollo y maduración de la uva. La primavera seca y un verano caluroso han contribuido a que la uva esté llegando a las bodegas y cooperativas en unas condiciones fitosanitarias "especialmente buenas".

El presidente del Consejo Regulador ha explicado que los grados Baumé --relacionados con el grado alcohólico potencial del vino-- se encuentran en "niveles óptimos", al tiempo que la uva presenta un estado sanitario "muy favorable". Aunque será necesario esperar a que finalice la elaboración para realizar una valoración definitiva de la añada, estas condiciones permiten mirar con optimismo al resultado final.

"Seguramente después los vinos tendrán también una muy buena calidad", ha apuntado Pérez García de Prado. En cuanto a las previsiones generales de producción, el Consejo Regulador mantiene en estos momentos un aforo estimado de entre 18 y 19 millones de kilos de uva, una cifra que todavía podrá ajustarse a medida que avance la campaña, pero que el sector considera una cantidad "muy aceptable y muy buena" para el Condado de Huelva.

La campaña continúa ahora con la recogida de la zalema y del resto de variedades en los distintos municipios vitivinícolas del Condado. Una actividad que vuelve a poner en marcha una maquinaria productiva que trasciende a las propias bodegas y cooperativas y que mantiene una estrecha vinculación con la economía y la vida social de numerosos municipios de la comarca.

En este sentido, el alcalde de Chucena, Antonio Rubio, ha indicado que la jornada tiene además "un significado especial" para el municipio, especialmente después de "las dificultades sufridas durante la campaña anterior por el mildiu". El regidor ha destacado la ilusión con la que agricultores y vecinos afrontan esta nueva vendimia y la importancia que tiene la actividad vitivinícola más allá de su dimensión económica.

El alcalde ha incidido además en que la viticultura constituye una actividad "profundamente arraigada" en la vida de Chucena. "Esto es un tema no ya económico, sino también social de nuestro pueblo", ha afirmado, mostrando su satisfacción por poder acompañar a los agricultores en una campaña que espera suponga "un respiro" después de la difícil situación vivida el año anterior.

La celebración del primer mosto ha servido también para presentar una importante novedad en la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella: la renovación prácticamente completa del lagar y la puesta en funcionamiento de nueva maquinaria. Su presidente, Curro Vera, ha explicado que la modernización de las instalaciones ha supuesto un importante esfuerzo para la cooperativa, que ha ejecutado las obras durante el mes de agosto para poder afrontar la vendimia con las instalaciones preparadas.

"Por fin llegó la vendimia. Todo el año trabajando, todo el año preocupado, mirando al cielo, mirándolo todo y, gracias a Dios, ya llegó la vendimia", ha afirmado Vera, que ha destacado la ilusión con la que la cooperativa afronta esta campaña.