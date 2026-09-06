La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo por un supuesto delito por exceso de velocidad en Baza (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un furgón de la Guardia Civil en la carretera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Baza (Granada), han investigado al conductor de un turismo, como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un radar instalado en vehículo oficial, en un punto de verificación de velocidad. Los hechos ocurrieron el 20 de agosto de 2026, durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-92N, cuando el conductor de un turismo fue captado circulando a 221 km/h.

Según ha informado Guardia Civil de Granada en una nota, el conductor fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor superando en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida reglamentariamente en ese tramo, tipificado y castigado en el artículo 379.1 del Código Penal con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

En este sentido, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recuerda que el respeto a los límites de velocidad es fundamental para garantizar la seguridad en las carreteras. "Una velocidad inadecuada no solo incrementa el riesgo de siniestro vial, sino también la gravedad de sus consecuencias".