Irán responde al ataque de EEUU con acciones contra seis barcos en el estrecho de Ormuz

Petrolero atacado en el golfo Pérsico - IRGC

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado este sábado el ataque de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con Estados Unidos.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria (...) ha atacado a tres petroleros que cruzaban sin autorización el estrecho de Ormuz y a tres buques vinculados al asesino de niñas de Estados Unidos en otras zonas", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial.

El comunicado explica que en la mañana del sábado los "terroristas" estadounidenses han atacado a tres petroleros propiedad de Irán en "un acto brutal fruto de la desesperación" y reconoce "daños".

La Guardia Revolucionaria emite así una "firme advertencia" a todos los buques que están en el golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz: "Que no os engañe el ejército terrorista estadounidense y evitad cualquier movimiento sospechoso para cruzar por rutas no autorizadas o de lo contrario seréis atacados".

Un portavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alí Mohammadi, ha explicado que en los diez últimos días ha "castigado" y "multado" a entre dos y cinco buques cada noche e incluso entró en conbate con los buques que no cumplieron con lo requerido.

"Los ataques de Estados Unidos no han causado ni el más ligero problema para el dominio de la Armada de la Guardia Revolucionaria y el control de esta región", ha recalcado.