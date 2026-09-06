El exministro Trillo pide declarar el estado de excepción en Ceuta y llevar a Marruecos ante los foros internacionales

Archivo - El exministro de Defensa y expresidente del Congreso Federico Trillo-Figueroa. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Ve a Sánchez con "síndrome de Estocolmo" porque está "en manos de sus secuestradores" y defiende que se publiquen todos los informes

Dice que Margarita Robles ha hecho "un acto de valor reconociendo la verdad" porque el CNI "sí informó": "Creo que eso la honra"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Defensa Federico Trillo ha defendido declarar el estado de excepción en Ceuta porque eso facilitaría que se puedan expulsar a "todos los invasores ilegales, sean o no menores", y llevar a Marruecos ante los foros internacionales, sea Naciones Unidas o los tribunales europeos, porque "alguien tiene que responder por las 150 muertes" que se han producido por la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado que tiene "síndrome de Estocolmo", ya que está "en manos de sus secuestradores" y "contando la versión de los que le tienen atrapado, no se sabe por qué".

Sin embargo, el exministro cree que la versión de Sánchez es "tan increíble" que no ha sido "creída" ni por sus propios aliados parlamentarios. "No le cree nadie. Marruecos tiene todo que ver con lo que ocurrió en la invasión", ha sentenciado.

Como prueba de ello, ha citado las reiteradas declaraciones de ministros marroquíes reafirmando su "pretensión sobre Ceuta y Melilla". A su entender, "no cabe ninguna duda" de que el asalto del 30 y 31 de julio "fue programado y sigue siendo programado".

"ESTADO DE EXCEPCIÓN Y PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE LOS INVASORES"

Al ser preguntado cuál cree que debe ser la relación con Marruecos en este momento, Trillo ha dicho que "hay dos cosas a tener en cuenta". La primera, la reacción que debe tener el Gobierno de España y que, en su opinión, pasa por "declarar un estado de excepción en Ceuta y proceder al desalojo y devolución de todos los invasores ilegales, sean o no menores o de cualquier otra condición".

A su entender, si se declara el estado de excepción "en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente". Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

En segundo lugar, ha apuntado a cuál debe ser la reacción ante Marruecos y que, a su juicio, pasa por "pedir de inmediato la responsabilidad internacional del Estado marroquí ante los foros internacionales, sea la ONU primero, la Unión Europea, el Tribunal Europeo y el Tribunal Internacional de Justicia porque tiene alguien que responder por esas más de 150 muertes".

En su opinión, eso "es algo que solo es imputable a Marruecos" y, por tanto, "hay que exigir la responsabilidad internacional" de ese país, criticando que el Gobierno no lo haya hecho durante el mes que ha transcurrido. "150 muertes no es algo que deba quedar así, tiene que ser investigado", ha apostillado.

"SE HA COMETIDO UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD EXTERIOR DE ESPAÑA"

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno puede acabar siendo investigado por el Tribunal Supremo por lo ocurrido en Ceuta, Trillo ha señalado que es "muy importante" la investigación que está realizando la juez de la Audiencia Nacional y ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "acertó al situar el tema en manos de los jueces porque lo que se ha cometido es un delito contra la seguridad exterior de España".

"Ese delito, una vez denunciado, tiene que ser investigado por los jueces, que es a quien le corresponde. Sabiendo, primero, que ha habido una invasión y, segundo, qué grado de concertación existía en las autoridades españolas, que durante ocho horas al menos no lo evitaron", ha indicado.

Trillo ha destacado que las autoridades españolas tampoco lo previeron pese a existir informes del CNI y de las Fuerzas de Seguridad que "hacían previsible una invasión de ese tipo". "Por tanto, donde debe residenciarse un hecho tan ilegítimo que ha costado más de 150 muertos es en los tribunales", ha abundado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de activar el artículo 102 de la Constitución para que el Supremo investigue a Sánchez por un posible delito de traición, el exministro de José María Aznar considera que "eso es prematuro" y que "no hay que prejuzgar la actuación de los tribunales".

"En un Estado de Derecho, cuando los tribunales tienen conocimiento de un hecho ilícito, deben respetarse sus tiempos y sus procedimientos, que son los que garantizan la imparcialidad y la objetividad. Por tanto es prematuro hacer calificaciones de ese tipo", ha apostillado.

Después de que Sánchez negara que en los días previos recibiera alertas o avisos extraordinarios que anticiparan la entrada masiva, Trillo ha afirmado que "no solo miente" sino que está "secuestrado por las autoridades marroquíes".

En su opinión, el presidente del Gobierno está "sometido a algún tipo de chantaje de manera que niega una evidencia" porque se ha producido una "invasión ilegítima" organizada "por la inteligencia marroquí y apoyada por sus fuerzas de seguridad e incluso militares". "Y eso es incuestionable. ¿Qué más pruebas quiere?", se ha preguntado, para añadir que hay incluso vídeos que lo recogen.

El también expresidente del Congreso ha recordado que ese asalto "es algo que estaba previsto" porque "ya lo anunció Donald Trump hace dos meses en la cumbre de la OTAN" al aludir a "problemas en las fronteras".

"Y el rey de Marruecos siempre ha sabido que la manera de hacerlo es con ese tipo de invasiones 'pacíficas' como fue la Marcha Verde cuando estaba Franco declinante y se quedaron con el Sáhara. Y esto es exactamente lo mismo", ha enfatizado, para aludir a la debilidad del jefe del Ejecutivo.

En cuanto a la publicación de todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta que ha anunciado Sánchez, Trillo ha dicho que es "muy necesario" pero ha cuestionado que lo haga porque "no le conviene nada". "Ojalá lo hiciera, no creo que lo vaya a hacer", ha resaltado.

Y ha invocado "el precedente" de los atentados del 11-M y ha recordado que el Gobierno del PP los desclasificó cuando se puso en cuestión su "rectitud": "Se hicieron públicos los informes del CNI dirigido por (Jorge) Dezcallar que aseguraban en el momento y después de las bombas que había sido ETA".

VISITA DEL REY A CEUTA

Trillo ha reconocido, siendo "objetivo", que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho "un acto de valor reconociendo la verdad" porque "el CNI sí informó". Según ha añadido, si no se hace así, "el CNI como servicio de inteligencia quedaría desacreditado para el futuro ante todos los servicios extranjeros". "Y como no es verdad pues lo mejor que ha hecho la ministra es decir la verdad. Creo que eso la honra", ha apostillado.

A renglón seguido, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien "en su día fue un juez reconocido", "haya caído en la situación en la que ahora se encuentra". "Ya no me atrevo ni a calificarlo. Es absolutamente impresentable", ha enfatizado.

Sobre si el Rey debería visitar Ceuta este mes de septiembre, el exministro ha señalado que Felipe VI irá a la ciudad autónoma cuando "se considere oportuno" y ha recordado que "no puede decidir solo", dado que "en una monarquía parlamentaria el rey tiene que actuar con refrendo del Gobierno". "Por tanto será el momento en el que el Rey y el Gobierno estén de acuerdo pero, a mi juicio, si estuviera en el Gobierno debería hacerlo cuanto antes", ha agregado.

Finalmente, ha señalado que los ministros de Sánchez que asistieron a finales de julio a la Embajada de Marruecos a celebrar la fiesta del rey Mohamed VI deben explicar "por qué aguantaron sin hacer nada" en esa recepción cuando "llevaban cinco horas ya pasando los invasores la frontera de España".