Japón pide retirar un monumento que recuerda la victoria soviética sobre Japón en la II Guerra Mundial

Inauguración del monumento que conmemora la victoria soviética sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. - Europa Press/Contacto/Evgeniya Letta

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha reclamado este sábado la retirada de un monumento recién inaugurado en la ciudad de Jabárovsk, en el Extremo Oriente de Rusia, que conmemora la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial sobre Japón y que representa a un soldado destruyendo un símbolo de Japón, como es la flor de crisantemo.

Según denuncia Takaichi, la flor de crisantemo "es ampliamente reconocido como el emblema que simboliza a Japón" por lo que ha considerado "absolutamente inaceptable" que la escultura represente su destrucción.

"Se trata de un problema que afecta a los sentimientos del pueblo japonés, y el Gobierno, como tal, ha hecho un fuerte llamado a la parte rusa para que detenga la instalación y retire el monumento", ha afirmado en un mensaje difundido por redes sociales.

De esta forma, la líder japonesa ha subrayado que Tokio mantendrá la "presión" para que se consiga la retirada de este monumento.

La flor del crisantemo es utilizada como emblema de la familia imperial japonesa, cuyos pétalos representan los rayos del sol utilizados también en la antigua bandera imperial japonesa. La familia imperial japonesa es considerada divina por el la religión sintoísta.