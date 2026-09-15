Controlado el incendio forestal de Cartaya (Huelva), uno de los tres declarados este martes en Huelva

Incendio forestal declarado este martes en Cartaya (Huelva). - PLAN INFOCA

CARTAYA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado pasadas las cinco de la tarde uno de los tres incendios forestales que este martes asolan la provincia de Huelva --junto al de Santa Bárbara de Casa y el de Alosno--.

Así, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el incendio en la zona Garranchal se ha dado por controlado a las 17,25 horas y el dispositivo desplegado en la zona continúa trabajando en las labores de remate y liquidación con equipos por tierra.

Tras darse por declarado a mediodía de este martes, hasta el lugar se desplazó un dispositivo compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, un vehículo autobomba y un helicóptero semipesado.

De otro lado, aún se encuentran activos el de Alosno, declarado las 14,28 horas en el paraje Alcolea, y hasta el momento se han desplazado hasta la zona cinco grupos de bomberos forestales, dos bricas, dos técnicos de operaciones, cuatro vehículos autobombas, un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero, otro semipesado, un helicóptero pesado y un buldócer.

De otro lado, el mayor despliegue se encuentra en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa --el último declarado esta tarde--, al que se han sumado también efectivos de Portugal.