Crecen en 789 los empadronados en Punta Umbría (Huelva) y se alargan las estancias en segundas residencias

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha registrado un aumento de 789 personas en el padrón municipal en lo que va de año, que se sitúa en 15.830 personas, alrededor de un seis por ciento más con respecto al año anterior. La mayoría de las altas corresponden a zonas de segundas residencias, como La Canaleta, Everluz, Pinos del Mar y El Portil, principalmente.

En el resto de municipios costeros se ha detectado una mayor presencia de personas de segundas residencias en esta época del año ya que son muchos los que deciden quedarse en la provincia a teletrabajar o a disfrutar de estancias más largas en municipios con playa y una climatología más amable que la de sus habituales residencias y todo, teniendo en cuenta el escenario derivado de la pandemia.

Los bajos índices de contagios, el buen tiempo, la playa y los recursos naturales y gastronómicos son algunos de los condicionantes que han invitado a muchos ciudadanos de otras zonas a cambiar su residencia a Punta Umbría, por ejemplo.

Además, "sabemos que mucha gente se va a quedar este invierno aquí teletrabajando, señal también de que hemos hecho bien las cosas cuando empezamos a tomar medidas frente a la Covid-19", según ha manifestado en una nota de prensa la alcaldesa, Aurora Águedo Borrero.

En este sentido, en el último pleno se aprobó por unanimidad de todos los miembros de la Corporación la realización de una campaña para impulsar la imagen de la localidad como municipio ideal para residir todo el año y practicar el teletrabajo, a propuesta de Adelante Punta Umbría-Izquierda Unida Andalucía.

Desde el Ayuntamiento de Isla Cristina han remarcado a Europa Press que se detecta más presencia de personas que han apostado por quedarse en el pueblo pero no es un índice muy destacable. La misma circunstancia se da Ayamonte, Cartaya o Lepe. En concreto, en este último municipio son once las personas que se han empadronado, lo cual no es un número llamativo pero han apuntado que hay más personas de la que puedan reflejar los empadronamientos.

No obstante, los fines de semana y puentes, como este próximo del Pilar, siguen siendo un atractivo para muchas personas que acuden a sus segundas residencias a disfrutar de los encantos de estos lugares.

Así, los municipios costeros de Huelva esperan la llegada de visitantes a lo largo de este puente del Pilar pero no prevén la implantación de medidas especiales ya que la movilidad no está restringuida y la posibilidad de acudir a las segundas residencias tampoco está acotada. Por ello, estando la movilidad permitida, --salvo en determinados territorios como puede ser Madrid--, esperan una mayor afluencia de personas este fin de semana.

Así, estos pueblos no tienen previsto medidas excepcionales ante el puente pero todos inciden en la impotancia de cumplir las recomendaciones sanitarias establecidas, tales como distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla.

De hecho, desde el municipio cartayero han recordado que los fines de semana intensifican la vigilancia para evitar aglomeraciones o reuniones no permitidas. Se trata, como insisten, de intentar que se cumplan las normas en pro de la salud de todos.

Por su parte, en el núcleo almonteño de Matalascañas esperan también la llegada de personas a sus segundas residencias, toda vez que han recordado que en la aldea de El Rocío, con motivo de las peregrinaciones extraordinarias los fines de semana, muchos van a las casas y el domingo, --el número de personas permitidas--, acuden a la parroquia almonteña donde está la Virgen del Rocío.