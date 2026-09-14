CSIF alerta del "déficit" de especialistas para afrontar en Huelva el incremento de alumnos con Necesidades Específicas

El responsable del sector de Educación en CSIF Huelva, Manuel Cabaco. - CSIF

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza, alerta en el inicio del curso escolar de la "falta de medios" para afrontar en Huelva el incremento de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en la provincia de Huelva. El alumnado NEAE ha aumentado un 44,5 por ciento en los últimos 15 años.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, los puestos estructurales de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Orientación, sin embargo, han crecido porcentualmente menos de la mitad (21,5). "La inclusión necesita más recursos y la consolidación de los especialistas en las plantillas de cada centro educativo", ha afirmado el responsable del sector de Educación en CSIF Huelva, Manuel Cabaco.

En este sentido, Cabaco ha subrayado que el "desequilibrio entre la demanda y la respuesta" de la administración genera "sobrecarga de trabajo para los profesionales y dificultades para realizar una atención individualizada como requieren estos alumnos".

CSIF, además, critica que innumerables docentes de PT y AL estén "obligados" a desarrollar su labor profesional entre diferentes centros a lo largo de la semana.

Ante esta circunstancia, la central sindical reclama ratios máximas por profesional y plantillas de especialistas de PT, AL y Orientación. "La atención a la diversidad sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema andaluz, especialmente en Huelva", ha subrayado el responsable del sector en CSIF Huelva.

El sindicato mayoritario entre los funcionarios aplaude que Huelva conserve una red pública de "fuerte implantación" y registre, incluso, un leve crecimiento de su matrícula pública que la excluye de la tendencia general en la Comunidad Autónoma, pero avisa de que en la provincia se ha perdido un 5,6 por ciento de unidades de Infantil y Primaria desde el curso 2009-10.

"Desde CSIF entendemos que el descenso demográfico debe ser una oportunidad para mejorar la calidad educativa y las condiciones de trabajo, no una excusa para reducir plantillas o cerrar unidades en la enseñanza pública", ha expuesto Cabaco.

"EL FRENO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL"

En la Formación Profesional se advierte "una situación parecida" a la del apartado de NEAE, según el sindicato, ya que la demanda "crece con fuerza, pero la oferta pública no lo hace al mismo ritmo". La cuota pública andaluza se sitúa en "el 64,4 por ciento, 13 puntos menos que hace 15 años". En Huelva se sitúa en "el 81,5, pero ha retrocedido 4,3 puntos en el mismo periodo".

Por ello, CSIF reclama planificación plurianual, plazas suficientes, equipamiento, apoyo a la FP Dual y una oferta pública capaz de responder a las necesidades del alumnado onubense.

En el inicio del curso escolar 2026-2027 el responsable de Educación de CSIF Huelva también ha recordado que la interinidad "sigue muy lejos del 8 por ciento acordado". En este sentido, reivindica "una modificación del sistema de acceso a la función pública docente que lo haga más objetivo, transparente y conectado con la realidad del aula".

"Pedimos un modelo que valore mejor la práctica docente, la experiencia profesional y las competencias necesarias para ejercer la profesión", ha añadido. Huelva, como el resto de Andalucía, presenta unos números inferiores a la media nacional en el capítulo económico. La inversión por alumno y las condiciones retributivas del profesorado están por debajo de los índices generales de España. Se invierten 456 euros por alumno menos y un docente puede llegar a percibir 8.000 euros brutos menos en un año", ha incidido.

CSIF considera que estas "deficiencias" influyen, al igual que otros factores sociales y políticos, en los resultados del Informe PISA, que en 2025 ha vuelto a poner de manifiesto "importantes debilidades del sistema educativo español y dibujan una situación especialmente preocupante en Andalucía, donde las puntuaciones se sitúan por debajo de la media nacional en las tres competencias fundamentales evaluadas: Ciencias, Lectura y Matemáticas".