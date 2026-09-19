Declarado un incendio forestal en Ayamonte (Huelva) que moviliza catorce medios aéreos y amenaza la carretera A-499

Incendio forestal de Villablanca (Huelva), a 19 de septiembre. - INFOCA

La ubicación exacta se encuentra en Ayamonte, cercano a Villablanca

AYAMONTE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado aproximadamente a las 13,48 horas de este sábado, 19 de septiembre, en el término municipal de Ayamonte (Huelva). Para sofocar los fuegos se han desplazado hasta catorce medios aéreos, que tratan de evitar que el fuego llegue a la carretera A-499.

Según ha detallado el Plan Infoca a Europa Press, se trata de una zona alejada de viviendas y con "mucha masa forestal e invernaderos". Además, "las rachas de viento de entre 35 y 40 kilómetros por hora" están dificultando las labores de extinción. Asimismo, fuentes del Plan Infoca han concretado que el foco no se encuentra en Villablanca, sino en el término municipal de Ayamonte.

En concreto, en la zona se encuentran trabajando un helicóptero ligero, cuatro helicópteros semipesados y dos pesados, así como cuatro aviones con carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Por vía terrestre se han desplazado tres autobombas, un técnico de operaciones, cuatro bricas, un equipo de mando y once grupos de bomberos forestales, resultando, en suma, hasta 130 efectivos por tierra para atender a esta emergencia. Además, también se encuentra sobre el terreno una unidad médica.

En concreto, el incendio se ha declarado en la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca, en una zona de monte bajo y jara. Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha activado, por el momento, efectivos del Parque de Ayamonte con cuatro bomberos y dos camiones de extinción, una bomba rural pesada y una bomba forestal pesada. Los efectivos trabajan en la zona junto a los citados anteriormente por el Infoca.

Se trata el cuarto incendio declarado en la comarca onubense del Andévalo en lo que llevamos de semana. Tras el declarado el pasado miércoles en Alosno y los incendios declarados el jueves 17 en Villanueva de Los Castillejos y Alosno.