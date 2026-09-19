El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) activa el Plan de Emergencia Municipal ante la evolución del incendio

Imagen aérea del incendio forestal de Ayamonte (Huelva). - PLAN INFOCA

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva) ha activado este sábado el Plan de Emergencia Municipal por incendios forestales ante la presencia de un incendio forestal declarado a las 13,48 horas en el paraje Pedraza, entre los términos municipales de Ayamonte y Villablanca, donde se han movilizado hasta quince medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios de Andalucía, el Plan Infoca, y ha obligado a cortar el paso por la carretera A-499 entre los kilómetros 1 y 17.

Según ha explicado el Teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ayamonte, Juan Francisco Cobo, en un audio remitido a los medios, desde el Consistorio están colaborando con los equipos del Plan Infoca, y el Servicio de Emergencia 112 Andalucía para controlar la evolución del fuego.

"Estamos a la espera de tener ya los primeros datos concretos de cuál sería la posible evolución del incendio", ha indicado Cobo, quien ha señalado a su vez que desde el Ayuntamiento confían en que los trabajos que están desarrollando los equipos de extinción y la dirección del viento "que acaba de cambiar a dirección sur, favorezca y en este caso, impida la posibilidad de que el incendio pueda afectar a zonas pobladas del municipio".

Según ha detallado el Infoca a Europa Press, se trata de una zona alejada de viviendas y con "mucha masa forestal e invernaderos". Además, "las rachas de viento de entre 35 y 45 kilómetros por hora" están dificultando las labores de extinción. Asimismo, fuentes del Plan Infoca han concretado que el foco no se encuentra en Villablanca, sino en el término municipal de Ayamonte.

En concreto, en la zona se encuentran trabajando un helicóptero ligero, cuatro helicópteros semipesados, dos pesados y uno de mando, así como cuatro aviones con carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación.

Por vía terrestre se han desplazado tres autobombas, dos bulldóceres, un técnico de operaciones, cuatro bricas, un equipo de mando y once grupos de bomberos forestales, resultando, en suma, hasta 130 efectivos por tierra para atender a esta emergencia. Además, también se encuentra sobre el terreno una unidad médica.

En concreto, el incendio se ha declarado en la carretera A-499, entre Ayamonte y Villablanca, en una zona de monte bajo y jara. Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha activado, por el momento, efectivos del Parque de Ayamonte con cuatro bomberos y dos camiones de extinción, una bomba rural pesada y una bomba forestal pesada. Los efectivos trabajan en la zona junto a los citados anteriormente por el Infoca.

Se trata el cuarto incendio declarado en la comarca onubense del Andévalo en lo que llevamos de semana. Tras el declarado el pasado miércoles en Alosno y los incendios declarados el jueves 17 en Villanueva de Los Castillejos y Alosno.

En suma, el Plan Infoca ha recomendado cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo denso entre en las viviendas, así como proteger especialmente a niños, mayores y enfermos y evitar las salidas innecesarias y la actividad física al aire libre.

INCENDIO EN EL ROMPIDO, CARTAYA

No obstante, el Plan Infoca también se encuentra trabajando en la extinción de un incendio forestal en el paraje San Miguel, en El Rompido, Cartaya (Huelva), donde se han activado dos grupos de bomberos forestales, un vehículo autobomba y dos aviones anfibios ligeros.

Por su parte, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha afirmado que este incendio se ha originado tras haber sido "claramente provocado" en la trasera de la gasolinera de El Rompido, de la cual es una finca privada.

"Los primeros en llegar hemos sido trabajadores municipales, tanto concejales como yo mismo, de los cuales hemos utilizado herramientas de mano y retama hasta que han podido llegar un par de retenes de pie", ha detallado el primer edil, añadiendo que están a la espera de que lleguen los camiones de agua y las avionetas para refrescar la zona. "Esperemos que se pueda refrescar lo antes posible para que el incendio nos siga a su curso", ha concluido.