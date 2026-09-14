La defensa de un acusado presenta escrito de recusación contra la jueza del caso del tiroteo de Isla Cristina (Huelva)

Imágenes del lugar del tiroteo donde fallecieron tres personas en Isla Cristina. - Francisco J. Olmo - Europa Press

AYAMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La defensa de uno de los tres detenidos, ya en prisión provisional sin fianza desde el pasado jueves, como presuntos autores de la muerte en un tiroteo el pasado mes de agosto de tres personas en Isla Cristina (Huelva), entre ellas una mujer embarazada --en los que además resultaron heridas otras dos personas--, ha presentado un escrito de recusación a la jueza de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ayamonte.

Según indica el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se presenta al considerar la defensa que se ha producido una "falta de imparcialidad" a la hora de dictaminar el ingreso en prisión de los investigados.

Cuestionado al respecto uno de los abogados defensores, Rafael Villegas, ha señalado que durante la primera declaración de uno de los acusados se produjo una "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" de los mismos al "dirigirse" la jueza al mismo "antes de que declararan los otros dos acusados" en términos que hacen que se cuestione que "ya se había decidido el ingreso en prisión de los acusados antes de declarar los dos que quedaban por hacerlo".

Apunta el escrito que esta frase dirigida al acusado "afecta gravemente a la percepción de imparcialidad que debe tener la instructora" con un final "adelantado y anticipado" de forma que eran "inútiles las declaraciones que pudieran hacer los investigados, las pruebas que se pudieran aportar y los argumentos defensivos que se pudieran exponer".

A los detenidos, inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine en fase de instrucción, se les atribuyen tres delitos de asesinato, un delito de lesiones dolosas al feto con resultado de muerte, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de lesiones y un delito de homicidio en grado de tentativa --estos dos últimos delitos por las dos personas heridas--. Asimismo, la jueza levantó el jueves el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde los hechos sucedidos el pasado 16 de agosto.

Según concretó la Benemérita en una nota, las investigaciones realizadas hasta las detenciones, además de las inspecciones oculares en el lugar de los hechos y los análisis de las pruebas recogidas, permitieron identificar a una parte de los presuntos autores relacionados con los hechos.

Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil desplegó en la mañana del 8 de septiembre un amplio dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital. En ellos, los guardias civiles localizaron e incautaron un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que los vincula con los hechos, según indicó el Instituto Armado.

A los tres detenidos, hombres de entre 24 y 36 años, se le imputan cuatro delitos de asesinato --contando como cuarta víctima el bebé en gestación-- y un delito de pertenencia a organización criminal.

La operación continúa abierta, por lo que el Cuerpo no descarta nuevas detenciones. La investigación ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte. Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos, la operación requirió la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados.

Además, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá a partir del 16 de octubre el juicio contra el hombre conocido como 'El Baba' detenido por aquellos hechos de 2024 y que estarían presuntamente relacionados con la muerte de esas tres personas en Isla Cristina.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital.