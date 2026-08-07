Dieciocho medios aéreos y 150 efectivos por tierra trabajan en el incendio de Niebla (Huelva) con 23 desalojados

NIEBLA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha aumentado de 80 a 150 los efectivos que trabajan por tierra este viernes para contener el incendio forestal declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que continúa en fase de emergencia, situación operativa 1, y que ha obligado al alejamiento preventivo de 23 habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón. Igualmente, en la zona continúan trabajando 18 medios aéreos.

Así lo ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, donde indica que de las 18 aeronaves seis son helicópteros --cuatro semipesados, dos pesados-- y 12 son aviones --seis de carga en tierra, tres anfibios ligeros, dos anfibios pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y uno de coordinación--. Asimismo, se encuentran en las labores de extinción siete vehículos autobombas, cuatro buldóceres y un total 150 efectivos por tierra.

Por su parte, en declaraciones a los medios, la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, y el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, han explicado que la principal preocupación de los efectivos de emergencia se centra en el flanco izquierdo por su riesgo de convertirse en el frente principal de las llamas, así como en el previsible cambio de viento fijado para este mediodía.

Asimismo, en cuanto al origen del fuego, Centeno ha subrayado que las causas están siendo objeto de investigación por parte de los equipos especializados y que, por el momento, "no se descarta ninguna hipótesis ni se dispone de datos definitivos".

La representante de la Junta en la provincia ha ofrecido un balance provisional de la superficie afectada, que se sitúa en torno a las 380 hectáreas, toda vez que ha remarcado que se trata de un dato sujeto a constantes variaciones a lo largo de la jornada a medida que avanza la medición y el perimetrado sobre el terreno.

La delegada ha explicado que las tareas se centran de forma prioritaria en el flanco izquierdo del incendio debido a la inestabilidad meteorológica y ha señalado que, durante la noche, los vientos han sufrido "continuos cambios de dirección" y se prevé que a partir de las 13,00 horas rolen a componente oeste, "lo que podría convertir dicho flanco en la cabeza del incendio".

"Estamos haciendo mucho hincapié en esa zona para prevenir antes de que cambien las condiciones y seguimos perimetrando para evitar riesgos. Queremos pedir a la población que confíe en este trabajo tan intensivo de los efectivos", ha subrayado.

Berta Centeno ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la población ante el incendio forestal y ha pedido expresamente a los vecinos que tengan "confianza" en el trabajo intensivo que despliegan los operativos en la zona, al tiempo que ha precisado que ya se investigan las causas que han originado el fuego.

ZONA DE "ALTO VALOR" CINEGÉTICO

El alcalde de Niebla ha agradecido la labor de los más de cien efectivos desplegados entre medios aéreos y terrestres, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración de los cazadores en una zona de "alto valor cinegético para la comarca".

Asimismo, ha explicado que desde la declaración del fuego en la tarde del jueves, el Ayuntamiento puso a disposición del 112 a la Policía Local, Protección Civil e incluso a la sociedad de cazadores del municipio para colaborar en las tareas. Ante la proximidad del fuego a zonas habitadas, se activó el Nivel 1 del plan de emergencias y se procedió al desalojo preventivo de las zonas de Caballón y Raboconejo.

Molina ha precisado que han sido evacuadas alrededor de 23 personas, en su mayoría ocupantes de segundas residencias que han regresado a sus viviendas habituales en Niebla y Valverde del Camino, al tiempo que ha precisado que tan solo un afectado requirió asistencia para pernoctar en casa de un amigo, si bien el Consistorio mantiene preparados los recursos municipales por si fuera necesario alojar a más vecinos.

"Transmitirles calma, que es lo principal. Todo está perimetrado en la zona de Caballón y se está actuando de la manera más efectiva posible para que no haya ningún problema", ha subrayado el regidor.

EL HUMO LLEGA A VALVERDE

De otro lado, el Ayuntamiento de Valverde del Camino ha informado a sus vecinos a través de las redes sociales que el humo procedente del incendio forestal del término de Niebla está llegando a Valverde del Camino.

Por ello, el Consistorio ha indicado que el 112 Andalucía advierte de que esta situación puede mantenerse durante todo el día, por lo que recomienda adoptar medidas de prevención tales como cerrar bien puertas y ventanas para evitar que el humo entre en la vivienda; proteger especialmente a niños, personas mayores y personas con patologías respiratorias, reduciendo al máximo su exposición al humo y seguir en todo momento las indicaciones de los operativos de emergencia y de las autoridades.

Desde el Ayuntamiento de Valverde del Camino han trasladado "todo su apoyo y solidaridad" a los vecinos afectados por este incendio, "especialmente a las personas desalojadas de las aldeas de Raboconejo y Caballón", así como ha expresado su "reconocimiento, agradecimiento y ánimo" a los bomberos forestales del Infoca y al resto de los efectivos de emergencias, "que continúan trabajando sin descanso para controlar el incendio y proteger a la población".