Lucena del Puerto (Huelva) vive "días difíciles" con la oleada de incendios y mantiene vigilancia "constante"

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lucena del Puerto (Huelva), Álvaro Regidor, ha asegurado este jueves que el municipio está viviendo "días difíciles" y una situación de "alarma constante" ante la oleada de incendios forestales registrada en la zona durante los últimos días --el último declarado este miércoles, apenas horas después de extinguirse otro que se inició el martes--, si bien ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" al confirmar que aunque el fuego continúa activo no presenta "riesgo para la población" ni para las viviendas colindantes.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha destacado que no se han tenido que lamentar daños personales, aunque sí existen daños materiales que afectan "sobre todo a fincas agrícolas" del término municipal. Asimismo, ha precisado que todavía no se dispone de una estimación oficial del número de hectáreas afectadas, a la espera de que los servicios de emergencia y técnicos del Plan Infoca den el incendio por controlado o extinguido para evaluar la superficie calcinada.

Ante la situación del municipio, que ha vivido ya cinco incendios forestales en los últimos 15 días, el Ayuntamiento ha reforzado las labores de prevención y ha doblado turnos en la vigilancia municipal, patrullando "mañana y tarde" tanto el núcleo urbano como los montes de la localidad. "Estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance para poder frenar esta oleada de incendios", ha aseverado Regidor.

De otro lado, el primer edil ha puesto en valor el papel "clave" de la ciudadanía y del sector agrario en las labores de contención. En este sentido, ha calificado de "fundamental" la respuesta de los vecinos, quienes mantienen una vigilancia "activa" y "alertan de inmediato" a los servicios de emergencia "ante la menor presencia de humo o indicio de fuego".

Del mismo modo, Regidor ha ensalzado la disposición de los agricultores de la zona y ha señalado que, tras realizar llamadas personales a varios de ellos, "enseguida pusieron sus tractores, engancharon las gradas y pusieron a trabajadores de sus fincas a disposición de los efectivos de emergencia".

Respecto a los trabajos de extinción, el alcalde ha detallado que, tras la intensificación de medios aéreos y terrestres durante la tarde de ayer, las tareas se concentran actualmente en el terreno, así como ha apuntado que los efectivos están centrados en "refrescar puntos calientes, sofocar zonas con llamas activas y perimetrar el incendio para evitar su propagación".

Por último, el primer edil ha subrayado la "total coordinación" existente entre todas las administraciones implicadas --Diputación de Huelva, Delegación de la Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno de España-- con el objetivo común de "dar por extinguido este incendio lo antes posible y evitar que se produzcan nuevos conatos en los próximos días".

QUINTO INCENDIO EN 15 DÍAS

Se trata del quinto fuego por la misma zona en apenas 15 días y el segundo en menos de 24 horas, ya que este miércoles por la mañana quedó extinguido otro que comenzó en la tarde del martes.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva y el de este miércoles es el segundo esta semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

En la mañana del miércoles se daba por extinguido el incendio del paraje Arroyo Pasadera de Lucena del Puerto, que se declaró a las 20.00 horas del martes y quedó controlado a las 23.14 horas. El Infoca desplazó hasta la zona un vehículo autobomba, diez bomberos forestales, un agente medioambiental, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

El alcalde de Lucena del Puerto señaló este martes sus sospechas sobre que los incendios que se han producido en las últimas semanas en su municipio han sido "intencionados" ya que, apuntó, "suelen ser siempre en el mismo paraje y más o menos a la misma hora".