El incendio de Niebla (Huelva) se inició a pie de carretera y el alcalde cree que se originó "por una negligencia"

Efectivos del Infoca trabajan en la extinción de un incendio en Camas (Sevilla) en una imagen de archivo - María José López - Europa Press

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Niebla (Huelva), Joaquín Molina, ha asegurado este viernes que el incendio forestal que mantiene activa la fase de emergencia, situación operativa 1, y el desalojo preventivo de las aldeas de Raboconejo y Caballón se inició "a pie de carretera" y su origen "más probable" es una "negligencia", llegando a a apuntar la hipótesis de que fuera "una colilla".

Molina se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, durante la que ha asegurado que el fuego se ha ido "expandiendo por los caminos" durante una noche que ha sido "dura y complicada" por el viento reinante en la zona a la espera de que se reincorporen por la mañana los medios aéreos.

Según el alcalde, "si no hubiera sido por el cambio de viento a última hora, el incendio se hubiera perimetrado por completo pero se escapó por una zona que no estaba todavía acordonada y la lengua de foco se agrandó y se expandió", por lo que se mantiene activa la fase de emergencia, situación operativa 1, decretada por la Junta a las 19.33 horas y el desalojo de las aldeas de Raboconejo y Caballón.

"Además de las personas se ha desalojado a numerosos animales y también se han visto afectados animales salvajes, porque es una zona de bastante valor cinegético", ha añadido Molina, que ha confiado en poder "minimizar los daños" y que no afecten a personas o viviendas, ya que con la actual tendencia del viento no hay más zonas habitadas en riesgo "aunque si cambiara hacia la zona norte, sí habría dos zonas más en riesgo de segundas residencias" e incluso podría alcanzar al vecino municipio de Villarrasa.

Preguntado por el origen del incendio, el alcalde de Niebla ha asegurado que hay "indicios de todo tipo" porque se inició "a pie de carretera" en una zona de "bastante tránsito", por lo que "lo más probable es que haya sido por una negligencia" llegando a apuntar que pudo ser "una colilla".