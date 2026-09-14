Diputación destaca que la HUEX "consolida" a Huelva como destino ciclista con la prueba Gran Fondo en Aracena

Presentación de la HUEX Gran Fondo de Aracena. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha presentado este lunes la HUEX Gran Fondo, que se celebrará el próximo sábado 19 de septiembre con Aracena como sede principal. La prueba constituye la segunda gran cita del calendario HUEX 2026, un proyecto deportivo de ámbito provincial que conecta diferentes territorios de Huelva a través del ciclismo de montaña, la carretera y el gravel.

Según informa la institución provincial en una nota, la HUEX Gran Fondo forma parte de una propuesta "que va más allá" de la celebración de una única competición. Bajo la marca HUEX se articula un calendario anual que permite recorrer la provincia, descubrir la diversidad de sus paisajes y acercar la actividad deportiva a municipios y comarcas con características muy diferentes.

El proyecto comenzó esta temporada con la HUEX MTB, celebrada el pasado 14 de marzo entre Villablanca y Cortegana. Ahora toma el relevo la HUEX Gran Fondo, con la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como escenario, antes de cerrar el calendario en noviembre con la HUEX Gravel, que tendrá su sede en El Rompido, Cartaya.

Las tres pruebas construyen una propuesta deportiva conjunta que muestra "las numerosas posibilidades que ofrece Huelva para la práctica del ciclismo". Cada evento posee un formato, una disciplina y un territorio propios, pero todos comparten una misma filosofía: utilizar el deporte para conocer, conectar y promocionar la provincia.

El respaldo de la Diputación de Huelva resulta fundamental para consolidar HUEX como un proyecto estable y con vocación provincial. Esta colaboración "permite desarrollar eventos capaces de generar actividad en distintos municipios, atraer visitantes y ofrecer una proyección exterior de Huelva vinculada al deporte, la naturaleza y el turismo activo".

La implicación de la institución provincial responde también a una visión "estratégica" del deporte como instrumento de cohesión territorial. El paso de las pruebas por diferentes localidades permite involucrar a ayuntamientos, asociaciones, empresas, clubes, voluntarios y vecinos dentro de un proyecto común.

Según ha explicado el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, desde la Diputación de Huelva respaldan la HUEX como "una cita que une deporte y promoción de la provincia, mostrando a través del ciclismo la riqueza de nuestros pueblos y paisajes".

"La colaboración con los ayuntamientos y la organización permite que esta prueba sea también una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local, acercando a participantes y acompañantes a nuestra gastronomía, patrimonio y comercios, y ofreciéndoles motivos para volver a Huelva", ha añadido.

LA HUEX GRAN FONDO

La HUEX Gran Fondo trasladará el próximo 19 de septiembre el protagonismo deportivo a Aracena y a su entorno. La prueba permitirá a sus participantes adentrarse en uno de los territorios más singulares de la provincia, combinando el desafío ciclista con una experiencia vinculada al paisaje, los pueblos, la gastronomía y el patrimonio de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Aracena ejercerá como punto de encuentro para ciclistas, acompañantes, organización y público. Señala la Diputación que la celebración de la prueba "generará actividad en alojamientos, establecimientos hosteleros, comercios y servicios turísticos, extendiendo su impacto más allá de la propia jornada deportiva".

Este modelo "convierte al participante en visitante y prescriptor del destino" ya que "quienes llegan para competir descubren también el territorio, conviven con sus habitantes y comparten posteriormente su experiencia, multiplicando la visibilidad de los municipios y reforzando la imagen de Huelva como destino para la práctica del ciclismo y del deporte al aire libre".

Los aspectos técnicos, deportivos y organizativos de la HUEX Gran Fondo se desarrollarán con mayor detalle durante la presentación específica que tendrá lugar el jueves 17 de septiembre en el Ayuntamiento de Aracena. Felipe Toledo, director de Terraincognita Sport, ha señalado que con HUEX quieren consolidar un proyecto deportivo "con identidad propia" y "hacer crecer la marca desde la calidad organizativa y la experiencia del participante".

"Las tres pruebas se complementan, ofreciendo distintas formas de vivir el ciclismo con una misma filosofía: convertir los paisajes, caminos y pueblos de Huelva en parte esencial del reto, para que cada ciclista descubra la provincia y mantenga un vínculo con ella más allá de la meta", ha dicho.

TRES PRUEBAS

Desde el recorrido entre Villablanca y Cortegana de la HUEX MTB hasta las carreteras de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y posteriormente la celebración de la HUEX Gravel en El Rompido, Cartaya, cada cita pone en valor una parte diferente del territorio onubense.

La distribución de las pruebas a lo largo del año favorece además la continuidad de la actividad y la desestacionalización turística. HUEX se consolida así como un proyecto provincial con vocación de permanencia, capaz de unir deporte, territorio y turismo mediante tres disciplinas y tres formas diferentes de descubrir Huelva sobre dos ruedas. Para más información los interesados pueden visitar la Web oficial 'www.huex.bike'.