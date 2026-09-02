Diputación de Huelva y Berrocal avanzan juntos en la recuperación tras el incendio

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano (izquierda), y el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

BERROCAL (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha mantenido este miércoles una reunión técnica con el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, para avanzar en la puesta en marcha de los recursos provinciales destinados al municipio tras el incendio forestal del pasado mes de agosto que afectó a prácticamente la totalidad de su término municipal.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el encuentro ha servido también para abordar proyectos de futuro que contribuyan a amortiguar el impacto del incendio y a sentar las bases de la recuperación.

De este modo, la reunión da continuidad al trabajo conjunto que la institución provincial y el Ayuntamiento vienen desarrollando desde los primeros momentos de la emergencia y se produce tras la aprobación por parte de la Diputación de una ayuda extraordinaria y urgente de 20.000 euros para atender las necesidades más inmediatas de Berrocal.

Durante el encuentro, además de los técnicos que ya trabajan con el Ayuntamiento, se han incorporado dos técnicos de la propia Diputación, con el objetivo de seguir analizando las mejores fórmulas para agilizar la tramitación de las ayudas y atender los requerimientos que vaya planteando el municipio.

Toscano ha subrayado que la Diputación quiere "ponerse a trabajar junto con Berrocal, junto con su Ayuntamiento, para intentar buscar entre todos las mejores soluciones", toda vez que ha destacado que estas deben partir "de quien realmente está viviendo y sufriendo ahora mismo el problema".

El presidente provincial ha insistido en la "necesidad" de que todas las administraciones trabajen de forma coordinada ante una situación de esta magnitud. "Todas las administraciones debemos estar unidas para conseguir diseñar el mejor de los proyectos para el municipio".

En este sentido, Toscano ha destacado la voluntad de trabajar no solo en la respuesta inmediata, sino también en la recuperación a medio y largo plazo, con actuaciones y proyectos que permitan a Berrocal afrontar las consecuencias del incendio y recuperar progresivamente su actividad económica, social y ambiental.

"Estamos convencidos de que entre todos vamos a sacar el mejor de los proyectos para que Berrocal vuelva a hacer lo que ya hizo hace 20 años, que es volver a renacer, y para eso tenemos que hacerlo entre todos", ha afirmado el presidente de la Diputación.

Por su parte, el alcalde de Berrocal ha valorado "muy positivamente" la mano tendida de la Diputación desde el primer momento y ha destacado la "importancia" de mantener un trabajo conjunto entre todas las administraciones y entidades implicadas.

Romero ha señalado que "no es el momento de decir aquí llego y aquí estoy, sino el momento de escuchar, de planificar", porque la recuperación "es una carrera muy, muy de fondo" en la que los primeros pasos "hay que darlos y hay que darlos bien dados".

El alcalde ha explicado que el trabajo coordinado comenzó incluso antes de que se apagaran las llamas y ha incidido en la "importancia" de abordar tanto las necesidades "más inmediatas" como los proyectos que permitan amortiguar el golpe del incendio y recuperar la actividad del municipio.

UNA RECUPERACIÓN MÁS ALLÁ DE LA EMERGENCIA

El incendio, originado el pasado 6 de agosto en el paraje de RaboConejo, en el término municipal de Niebla, se dio por extinguido después de 15 días especialmente complejos. El fuego afectó a unas 33.000 hectáreas de once municipios, con un perímetro aproximado de 210 kilómetros, y tuvo una especial incidencia en Berrocal, donde alcanzó entre el 90 y el 95 por ciento de las aproximadamente 12.500 hectáreas que conforman su término municipal.

La magnitud de los daños hace necesario abordar una recuperación que va mucho más allá de la respuesta inmediata a la emergencia. La pérdida de masa forestal y de recursos naturales tiene consecuencias directas sobre actividades fundamentales para la economía local como la ganadería, la apicultura, los aprovechamientos forestales, la agricultura y el turismo rural y de naturaleza.

Entre las cuestiones trasladadas por el Ayuntamiento se encuentra también la afección al sector del corcho, tanto por la pérdida de masa forestal como por la merma de la cosecha prevista, una circunstancia especialmente relevante para la economía del municipio. A los daños sufridos por particulares y actividades económicas se suman las necesidades que debe afrontar el propio Ayuntamiento para recuperar progresivamente la normalidad, garantizar la seguridad de la población y mantener la prestación de los servicios municipales.

En este sentido, la Diputación ha reforzado su asistencia técnica al Ayuntamiento. El servicio de Secretaría-Intervención cuenta con una persona dedicada a tiempo completo a coordinar las actuaciones administrativas necesarias, mientras que desde el área de Asistencia a Municipios se ha establecido también una persona de referencia para centralizar y coordinar las necesidades que vaya trasladando el Ayuntamiento.

Este apoyo, según han destacado desde la Diputación, permitirá facilitar actuaciones relacionadas con la limpieza y retirada de restos del incendio, reparación y acondicionamiento de caminos, recuperación de infraestructuras y equipamientos municipales, contratación de personal para las labores de recuperación y atención a la población, así como la atención al ganado y a las explotaciones apícolas, entre otras necesidades que se vayan concretando.

Ambas instituciones han coincidido en la "importancia" de mantener una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo, combinando las medidas más urgentes con la planificación de proyectos que permitan amortiguar el impacto del incendio y contribuir a la recuperación económica, social y ambiental del municipio.