La Diputación de Huelva impulsa la rehabilitación del Monasterio de La Rábida junto a Cajasol y Caja Rural del Sur

Firma del acuerdo entre Diputación de Huelva, Cajasol y Caja Rural del Sur para la rehabilitación del Monasterio de La Rábida. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva impulsa la rehabilitación del Monasterio de Santa María de La Rábida, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la colaboración de la Fundación Cajasol y la Fundación Caja Rural del Sur, que aportan 100.000 euros cada una, sumando un total de 200.000 euros para poner en marcha las primeras actuaciones de restauración.

El acuerdo ha sido rubricado este martes en el propio Monasterio por el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, acompañados por el prior del Monasterio, Miguel Vallecillo, ha indicado la institución provincial en una nota.

La aportación permitirá iniciar "a corto plazo" las primeras actuaciones, a partir del informe técnico elaborado por la Diputación que detalla y cuantifica las intervenciones necesarias en el edificio. El objetivo es que estos trabajos constituyan el punto de partida de una actuación integral que permita corregir las deficiencias que presenta actualmente el Monasterio y devolver al conjunto monumental "el esplendor que merece".

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha agradecido a Antonio Pulido y José Luis García Palacios "su sensibilidad, su compromiso y su implicación con un patrimonio que pertenece a todos los onubenses y que forma parte de la historia universal".

Toscano ha explicado que la Diputación ya cuenta con un proyecto de rehabilitación terminado, con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros, y que las aportaciones de ambas fundaciones permitirán comenzar por las actuaciones más urgentes. "Este es el inicio de la colaboración público-privada", ha señalado, antes de animar a otras empresas a sumarse a un proyecto que "es un proyecto de Huelva".

El presidente provincial ha subrayado que La Rábida es una "prioridad" para la Diputación y que la institución se va a "volcar" en su recuperación. "La Rábida para esta institución es una responsabilidad", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado el papel desempeñado por la Diputación para hacer posible el acuerdo y ha felicitado a David Toscano por su labor de impulso y canalización. Pulido ha reafirmado el "compromiso" de Cajasol con la cultura y la "defensa, conservación y transmisión" del patrimonio histórico. "La Diputación de Huelva nos ha impulsado, nos ha aunado para que lleguemos aquí a este punto", ha señalado.

Pulido ha puesto también de relieve la dimensión histórica del Monasterio, que "trasciende las fronteras de Huelva y Andalucía". "Aquí, de alguna forma, se escribió parte de nuestra historia, de la historia de España, de Europa y del mundo", ha afirmado.

LA "RESPONSABILIDAD" DE LAS ENTIDADES

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, ha destacado la "responsabilidad" de las entidades que tienen la posibilidad de apoyar la conservación de las señas de identidad de Huelva y ha puesto el acento en la colaboración entre las instituciones públicas y privadas. "La colaboración público-privada solamente puede traer cosas positivas", ha afirmado.

García Palacios ha subrayado la importancia de preservar un legado "que debe ser trasladado a las próximas generaciones en las mejores condiciones" y ha destacado la necesidad de "plasmar y ejecutar el compromiso" con un lugar de la relevancia histórica y patrimonial del Monasterio.

LA RÁBIDA, UNA "PRIORIDAD"

La recuperación del Monasterio se enmarca en el "compromiso" de la Diputación de situar La Rábida en "el primer plano nacional e internacional". Durante este año, el enclave ha acogido acontecimientos de especial relevancia, entre ellos la llegada, el pasado 8 de septiembre, de la etapa íntegramente onubense de la Vuelta Ciclista a España y la visita del Rey Felipe VI con motivo del Centenario del Plus Ultra.

La institución provincial trabaja asimismo para aclarar la situación jurídica y la titularidad del Monasterio, con el objetivo de "garantizar" su conservación. La voluntad de la Diputación es que el inmueble pueda pasar a ser de su propiedad o serle cedido para su cuidado y conservación.

El propósito último es que el Monasterio de Santa María de La Rábida, considerado por la Diputación "una auténtica joya de la historia universal", siga siendo un lugar de encuentro de la comunidad iberoamericana y un "referente" institucional e internacional por su vinculación histórica.

Con el acuerdo suscrito este martes, la Diputación, la Fundación Cajasol y la Fundación Caja Rural del Sur dan un primer paso para avanzar en la recuperación de uno de los bienes patrimoniales más importantes de la provincia de Huelva, con la voluntad de "seguir sumando apoyos" para completar progresivamente su rehabilitación.