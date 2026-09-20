Los divorcios en Huelva descienden un 7,8% en 2025 y las separaciones también descienden

Archivo - Imagen de divorcio - EUROPA PRESS/UGR - Archivo

HUELVA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los divorcios registrados en la provincia de Huelva durante 2025 han supuesto un 7,8% menos que los del año anterior, ya que se registraron 849 divorcios frente a los 921 de 2024. Por otro lado, las separaciones matrimoniales también disminuyeron un año para el otro, al darse 30 frente a las 44 en 2024.

Según datos de la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogido por Europa Press, se produjeron un total de 879 separaciones y divorcios en la provincia en 2025, lo que supone una cifra menor con respecto al año anterior, en el que se dieron 965 casos.

De esos 849 divorcios, 47 se resolvieron a los 17 años, mientras que la misma cifra de casos se dieron con matrimonios de 20 años de duración. Además, cuatro de ellos se dieron cuando no se había alcanzado aún el primer año de casados y hubo hasta tres divorcios en los matrimonios más longevos de la provincia tras 59 años de convivencia.

Teniendo en cuanto la duración de los matrimonios, se registraron 44 divorcios a los tres años, 43 a los seis años, 42 a los diez años y 40 a los siete años, entre las cifras más altas.

En cuanto a las separaciones, la provincia registró en 2025 hasta cuatro de ellas cuando los cónyuges llevaban casados 26 y 30 años, habiendo además tres separaciones a los nueve y 41 años de unión. Por otro lado, hay una disolución cuando la pareja no había alcanzado el año y el matrimonio más longevo que optó por esta medida se dio a los 45 años de convivencia con un único caso en 2025.

No obstante, según el IECA la duración media de los matrimonios onubenses es de 16,2 años, cifra muy similar, aunque menor, con respecto al año anterior (16,3). No obstante, la duración media de los matrimonios disueltos en Andalucía fue de 16,5 años. Por provincias, este indicador tomó su máximo en Jaén y Córdoba (18,1 y 17,5 años, respectivamente) y el mínimo en Cádiz con 15,7 años.

Por edades de los cónyuges, en 211 de los divorcios registrados, el hombre estaba entre 50 y 54 años, mientras que en el caso de la mujer, el tramo de edad se situó entre 45 y 49 años en 191 de los divorcios de 2025.

El 46,4% de los divorcios se produjeron en matrimonios que no tenían hijos menores, mientras que en el 29,6% existía un único hijo menor de edad y en el 21,2% existían dos. En el caso de las separaciones, el 80% no tenían hijos menores; y el 20%, dos menores.

En relación al total de sentencias con hijos menores, la custodia fue otorgada a la madre en el 29,6% de los casos de divorcio o separación, al padre en solo tres casos, mientras que fue compartida en el 22% de las situaciones. Además, en el 47,5% no procedió ejercer custodia.