Empresarios turísticos lamentan un cambio en los horarios de tren con Sevilla que "castiga" a Huelva

Archivo - Tren de media distancia en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha criticado este lunes la modificación temporal de los horarios ferroviarios en las conexiones Sevilla-Huelva y Jabugo-Huelva, que se aplica desde este 21 de septiembre, al considerar que supone un "nuevo castigo" y un "atropello a los derechos de los onubenses" que "perjudica" la competitividad turística de la provincia.

Según ha informado la organización empresarial en una nota de prensa, los nuevos horarios ajustados por Renfe el pasado 15 de septiembre "elevan" los tiempos de viaje entre Sevilla y Huelva "situándolos cerca de las dos horas en diversos servicios", llegando a "alcanzar las dos horas y ocho minutos en el caso del convoy con salida de la capital hispalense a las 8,24 horas".

Asimismo, señala que otros trayectos oscilan entre la hora y 43 minutos y la hora y 56 minutos, "frente a los 60 minutos aproximados" que requiere el recorrido por carretera.

Al respecto, el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Luis Arroyo, ha tildado la medida de "inadmisible" y ha advertido del "riesgo" de que este ajuste temporal se vuelva "indefinido". Arroyo ha lamentado que el sector de la provincia lleve "décadas soportando unas comunicaciones ferroviarias impropias del siglo XXI" marcadas por "insuficiencia de frecuencias, incidencias, averías, retrasos y servicios alternativos por carretera".

Desde el sector turístico han subrayado que estas deficiencias suponen un "freno directo" para la actividad y el "esfuerzo que realizan empresas e instituciones para combatir la estacionalidad, organizar congresos y captar inversiones".

En este sentido, Arroyo ha señalado que "ningún destino puede competir en igualdad de condiciones cuando su principal conexión tarda cerca de dos horas en cubrir una distancia que por carretera se recorre en la mitad de tiempo".

Por todo ello, la patronal ha exigido a Renfe, Adif y al Gobierno de España "explicaciones" sobre las causas y la duración concreta de las modificaciones, un calendario "cierto" de inversiones para "atajar el déficit histórico" de la provincia y "garantías de puntualidad y fiabilidad en el servicio".

Renfe ha informado de que ha modificado de forma temporal los horarios de los servicios de Media Distancia que conectan Sevilla y Huelva a partir de este lunes, 21 de septiembre. La medida implica variaciones en las horas de salida y llegada de los convoyes, así como en los tiempos de paso por las distintas estaciones intermedias del recorrido.

Según ha informado la compañía ferroviaria en su web, en la relación Sevilla-Huelva las modificaciones quedan distribuidas de la siguiente manera: El primer tren adelanta su hora de salida a las 8,24 horas y fija su llegada a las 10:32 horas, otro tren retrasa su salida a las 12,56 horas, con llegada prevista a las 14,48 horas, así como otro pasa a salir a las 17,19 horas y finaliza trayecto a las 19,14 horas y otro adelanta la salida a las 20,46 horas, alcanzando el destino a las 22,38 horas.

Por su parte, en el sentido inverso, Huelva-Sevilla, los reajustes afectan a cuatro circulaciones: Uno adelanta su salida a las 06,00 horas y llega a la capital hispalense a las 07,48 horas, el siguiente adelanta la salida de la capital onubense a las 10,22 horas, con llegada a Sevilla a las 12,13 horas, otro adelanta la salida a las 14,50 horas y concluye el trayecto a las 16,46 horas y un cuarto adelanta la salida a las 18:28 horas y prevé su llegada a las 20:11 horas.

De forma adicional, la compañía ha ajustado levemente el horario del servicio de Media Distancia entre Jabugo y Huelva que circula los domingos. En concreto, un tren retrasa su hora de salida a las 08,35 horas y fija su llegada a las 10,16 horas.

Los usuarios pueden consultar la totalidad de los nuevos horarios y adquirir sus billetes a través de los canales habituales de la compañía: la página web oficial ([www.renfe.com](https://www.renfe.com)), la aplicación móvil, las taquillas de las estaciones y el teléfono de atención al cliente (912 320 320).