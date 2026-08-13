El Ensanche Sur de Huelva avanza con la ejecución de las infraestructuras de urbanización tras décadas de bloqueo

Obras realizadas en el Ensanche Sur en Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ensanche Sur ha continuado con las obras de urbanización iniciadas tras más de una década de bloqueo, con trabajos simultáneos en distintos puntos del ámbito que han permitido ejecutar las infraestructuras y redes necesarias para hacer posible su posterior desarrollo residencial y dotacional.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Huelva en una nota, uno de los principales frentes de trabajo se ha concentrado en la red de drenaje de aguas pluviales, donde ya se ha ejecutado el enlace con la red general y ha continuado avanzando la construcción del gran colector que discurrirá hacia la rotonda de la Plaza del Punto.

Asimismo, el primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha destacado que "lo importante ahora es que el Ensanche Sur ha dejado de ser un proyecto bloqueado y está avanzando físicamente sobre el terreno", aunque por la propia naturaleza de las obras de urbanización dificulte la visión para los ciudadanos".

Arias ha señalado que cada uno de estos trabajos ha supuesto "avanzar" en la construcción del nuevo barrio y, sobre todo, "consolidar" un proyecto que durante muchos años ha permanecido paralizado. "Hoy podemos decir que el Ensanche Sur está en marcha y que los trabajos están avanzando a buen ritmo, poniendo las bases para que posteriormente puedan desarrollarse las edificaciones previstas", ha añadido.

A su vez, la conexión del último tramo con la red existente se realizará en el momento adecuado para evitar el reflujo de las aguas procedentes de la influencia de las mareas, una cuestión que ha condicionado técnicamente esta parte de los trabajos y que permitirá mantener mientras tanto un ritmo elevado de ejecución.

Paralelamente, ha finalizado un tramo de la conducción de aguas de saneamiento correspondiente al vial 6, en la zona de la avenida Ciudad de la Justicia, mientras que se están iniciando los replanteos y la ejecución de las distintas canalizaciones que permitirán desplegar las redes de servicios del futuro ámbito urbanizado.

En esta misma línea, las actuaciones que se están ejecutando actualmente corresponden a la urbanización del ámbito, un paso imprescindible antes de que pueda desarrollarse la edificación, lo que permitirá convertir el suelo en un espacio preparado y dotado de las infraestructuras necesarias para acoger posteriormente viviendas, equipamientos y espacios públicos.

La urbanización comprende tanto la preparación y acondicionamiento del terreno como la ejecución de los futuros viales y la instalación de las distintas redes de servicios -saneamiento, pluviales, abastecimiento de agua, electricidad, alumbrado y telecomunicaciones- que permitirán que las parcelas puedan desarrollarse posteriormente.

Estas obras han afectado, inicialmente, a una superficie aproximada de 10 hectáreas, con alrededor de 35.800 metros cuadrados de viales, incluyendo calzadas, acerados, aparcamientos y parte del carril bici. Durante la primera fase se permitirá poner en servicio cinco parcelas residenciales, con aproximadamente 106.000 metros cuadrados de techo y 906 viviendas, además de dos parcelas dotacionales, una de ellas vinculada al ámbito educativo y otra destinada a la futura Ciudad de la Justicia. Además, se ha contemplado una nueva zona verde de alrededor de 3.000 metros cuadrados.

AVANZA DESPUÉS DE UNA DÉCADA

El inicio de estas obras ha supuesto el desbloqueo de un proyecto que ha permanecido paralizado durante más de una década y que está llamado a generar una "nueva pieza urbana" conectada con el centro de la ciudad y abierta hacia la ría.

Esta actuación ha contemplado el desarrollo progresivo de un ámbito que, en su conjunto, prevé más de 3.200 viviendas, además de espacios verdes, aparcamientos y equipamientos sociales, educativos y culturales, junto a actuaciones estratégicas como la Ciudad de la Justicia o la recuperación de la estación de Renfe, entre otros

Por ende, la primera fase de urbanización se ha centrado en la ejecución del vial estructurante que conectará la rotonda de Pescadería con la nueva rotonda de la avenida de Italia, una vía paralela a la actual que permitirá mejorar la conexión y contribuir a descongestionar el tráfico rodado.