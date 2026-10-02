Experto de la Universidad de Huelva aboga por la formación mediática y crítica de la ciudadana ante la desinformación

El catedrático de Educación y Comunicación de la UHU y presidente de Red Alfamed, Ignacio Aguaded, en el encuentro nacional 'Periodismo contra el ruido: la televisión y el modelo europeo contra la desinformación'. - UHU

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU), a través de su catedrático de Educación y Comunicación y presidente de Red Alfamed, Ignacio Aguaded, ha participado en el encuentro profesional 'Periodismo contra el ruido: la televisión y el modelo europeo contra la desinformación', en el que ha situado el foco en la necesidad de reforzar la alfabetización mediática, audiovisual y algorítmica de la ciudadanía.

Según ha informado la Onubense en una nota de prensa, la jornada, organizada por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual junto a la Oficina del Parlamento Europeo en España, ha reunido a expertos y responsables de medios para analizar el impacto de la desinformación, la transformación del ecosistema digital y los desafíos que afrontan la ciudadanía y los medios de comunicación en este contexto.

Durante el coloquio, moderado por el director de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, Aguaded ha situado el foco en la necesidad de reforzar la alfabetización mediática, audiovisual y algorítmica de la ciudadanía.

Aunque ha reconocido que la regulación y el fortalecimiento de los medios son herramientas "necesarias", el catedrático ha señalado que la respuesta a largo plazo exige desarrollar "capacidades críticas" para comprender el funcionamiento de los medios, las redes sociales y los algoritmos, con la implicación de familias, centros educativos, administraciones y medios.

El evento ha contado también con la intervención de Carlos Rullán, responsable de Comunicación Digital del Parlamento Europeo en España, quien ha alertado sobre la capacidad de la desinformación para "alterar la percepción de la realidad" mediante contenidos "manipulados", perfiles anónimos e inteligencia artificial.

En este sentido, Rullán ha apostado por una estrategia estructurada en tres ejes: regulación europea efectiva, respaldo a los medios y alfabetización mediática.

Asimismo, en el debate han intervenido la responsable del equipo de análisis de datos en el Servicio Europeo de Acción Exterior, Beatriz Marín; la jefa de Redacción Digital de Antena 3 Noticias, Mónica Prado; la directora de Contenidos Digitales de Informativos RTVE, Pilar Bernal; y el periodista de Newtral, Jesús Espinosa.

Los ponentes han abordado aspectos "clave" como la evolución de "las operaciones de manipulación coordinadas a nivel europeo", el papel del periodismo sobre el terreno, el uso del método periodístico frente a la inmediatez de los algoritmos y los retos de la verificación para "generar confianza en la ciudadanía".

RETOS Y OPORTUNIDADES DEL ACOGIMIENTO

De otro lado, la Universidad de Huelva ha reunido a responsables de protección de menores, entidades del tercer sector, familias acogedoras, investigadores y jóvenes con experiencia en el sistema de protección en la Jornada Internacional 'Dialogando sobre el acogimiento familiar: evidencias, experiencias y propuestas para avanzar', un encuentro enfocado en analizar las oportunidades y los desafíos actuales de esta medida de protección infantil.

El Salón de Grados de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte ha acogido este foro, en el que se han presentado los principales resultados del microproyecto 'Políticas y realidades del acogimiento familiar: una comparativa andaluza-alemana'.

La iniciativa, orientada a conectar el conocimiento científico con la práctica profesional, busca identificar aprendizajes para optimizar las políticas públicas y la intervención con niños, niñas y adolescentes.

Durante las sesiones se han abordado los factores que condicionan la estabilidad y el éxito de los acogimientos, las barreras administrativas existentes y la atención a menores con necesidades educativas, migrantes o refugiados. La conexión entre la normativa y la práctica real ha centrado una de las primeras mesas de debate, con profesionales procedentes de Andalucía, Alicante y Alemania, junto a la investigadora de la Universidad de Málaga Isabel Bernedo Muñoz.

Asimismo, organizaciones del tercer sector como la Fundación Internacional Aproni, la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento CORA y la Asociación Crecer con Futuro han expuesto la necesidad de consolidar una colaboración estable y corresponsable con las administraciones públicas para dar respuesta a las necesidades de la infancia atendida.

El encuentro ha dedicado un espacio central a la experiencia directa de las personas vinculadas al sistema. En este contexto, familias acogedoras y jóvenes han compartido sus vivencias e inquietudes, destacando la aportación de un joven migrante procedente del sistema de acogimiento alemán, así como la intervención de la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida, Adoptivas y Colaboradoras (AFAM) y testimonios documentales del programa de familias colaboradoras.