Expertos forestales cifran en 400 millones de euros el coste de la restauración del incendio de Niebla (Huelva)

Entorno desolado por el incendio de Niebla en El Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos en restauración forestal convocados por la Asociación Forestal de Andalucía (AFA) estiman que la restauración de la zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) del pasado mes de agosto, y cuya extensión, según el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha superado las 39.000 hectáreas, tendría un coste de unos 400 millones de euros y los trabajos abarcarían "unos 20 años".

Así lo indica en una nota de prensa la Asociación tras una visita de expertos en restauración forestal de toda Andalucía a la zona afectada para evaluar las actuaciones necesarias.

En este sentido, desde la Asociación Forestal Andaluza han señalado que "no hay tiempo que perder", ya que es "urgente" emprender "cuanto antes" los trabajos de restauración, "tanto para mitigar las consecuencias sobre el suelo a corto plazo como para intentar recuperar los paisajes y la cubierta vegetal", además de "dar esperanza a toda la comarca afectada".

Asimismo, desde la entidad ponen el acento en que "aproximadamente el 40% de los terrenos afectados habían sufrido ya el incendio de Minas de Riotinto (2004)", por lo que el reciente siniestro "ha destruido gran parte de las zonas que fueron restauradas tras aquella ocasión".

En este sentido, AFA remarca que "el deterioro del dispositivo Infoca, las carencias de la gestión forestal y el progresivo abandono de la prevención han contribuido a que la historia se repita. Necesitamos aprender de esta experiencia".

De este modo, el primer diagnóstico y valoración de los expertos sobre las necesidades de restauración concluye que es "necesario" abordar estos trabajos considerando al menos cinco capítulos diferentes.

90 MILLONES PARA PREVENIR LA EROSIÓN

El primer capítulo incluye las actuaciones de emergencia orientadas a prevenir la erosión, que considera "esencial" para proteger los suelos de la zona incendiada y "evitar arrastres que generen daños en infraestructuras estratégicas, como el embalse del Corumbel Bajo". El coste estimado para este primer capítulo es de 90 millones de euros.

En segundo lugar habrá que acometer el manejo de la vegetación incendiada, de forma que sus restos "no dificulten le gestión de la vegetación en fase de recuperación", lo que supondría un importe de 29 millones de euros.

El tercer apartado incluye la restauración de la vegetación mediante siembras y/o plantaciones. Para ello deberá evaluarse previamente la respuesta de la naturaleza, determinando en qué zonas la regeneración natural hace innecesaria esta intervención. Se estima que habrá que actuar en "al menos un 40% de la superficie afectada por el incendio", lo que tendrá un coste de unos 96 millones de euros.

Con posterioridad a la restauración será "preciso" realizar cuidados culturales y de mantenimiento de las nuevas cubiertas vegetales durante un periodo de al menos 20 años, llevando así los espacios forestales a "un estado cercano a la madurez". Estas actuaciones perseguirán activamente "el logro de masas forestales más resilientes frente a futuros incendios y frente al Cambio Climático". Ello tendrá un coste aproximado de 110 millones de euros.

20 MILLONES PARA RESTAURAR INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y GANADERAS

Por otro lado, la recuperación de las zonas incendiadas implica también, según los expertos, restaurar aquellas infraestructuras viarias y ganaderas afectadas, "sin las cuales no es posible gestionar el monte de forma sostenible". Este apartado conllevará otros 20 millones de euros.

Finalmente se prevé un capítulo de 59 millones de euros destinados a la redacción de proyectos, dirección de obras, seguimiento, trabajos de investigación y fomento de la biodiversidad. También se incluirán en este capítulo aquellas actividades orientadas a la difusión del proceso de restauración y sus resultados, así como a promocionar la participación ciudadana y el voluntariado.

En este sentido, para la AFA resulta "esencial" contar con la participación de la sociedad, y "especialmente" de la población local, "que está sufriendo directamente las consecuencias de este incendio".

"Si al coste de la restauración forestal se le suman los daños a propiedades e infraestructuras, la pérdida de rentas para los propietarios rurales, la pérdida de cuota de mercado para el turismo rural en la comarca y los daños al tejido empresarial, en definitiva, todos los costes económicos de esta catástrofe, nos encontramos con una factura económica que supera ampliamente los 400 millones de euros", subraya la Asociación.

Por ello, la AFA concluye que en el ámbito de los incendios forestales "prevenir es mejor que curar" y urge a "apostar por un dispositivo de extinción eficaz y una gestión del territorio que hagan a nuestros montes menos vulnerables frente a los incendios".